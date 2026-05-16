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通膨警鐘響起…伊朗戰爭打擊全球經濟4階段 伊爾艾朗：已走到這步

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。路透
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。路透

伊朗戰爭邁入第12周仍未看到盡頭，對全球經濟會造成什麼衝擊？安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，這場中東衝突對世界經濟的影響分四階段進行，如今已進入第二或第三階段，視各國經濟韌性而定。

伊爾艾朗說，目前全球各地通膨顧慮再起，就是這個影響歷程的一環。

他指出，第一階段的影響集中在範圍較狹隘的價格震撼，包括能源價格暴漲和借貸成本升高；緊接著在第二階段，影響層面擴大，除價格震撼外，也加入更廣泛的通膨震撼，從近來歐美各地通膨警鐘再度敲響，即可見端倪。

第三階段是需求破壞，反映經濟成長下滑。韌性較差的經濟體，尤其是面臨實體能源短缺的國家，如今已開始遭遇停滯性通膨壓力。

以上發展接踵而至，將升高第四階段的風險：金融動盪。

這個四階段周期複雜之處在於，各國面臨的階段不一。有些經濟體特別脆弱，例如非洲和亞洲經濟體，前三階段都已走完；經濟抗壓性強的國家，例如美國，目前為止尚未進入第三階段。

伊爾艾朗警告，若是伊朗戰爭僵局遲遲未能打破，或惡化為衝突升高，全球接下來將進入金融動盪顧慮急遽升高的階段。

伊朗戰爭 中東 以色列 美國 通膨

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