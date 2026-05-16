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傅聰：通過美國巴林荷莫茲海峽決議案無助解決問題

中央社／ 台北16日電

路透社報導，中國常駐聯合國代表傅聰15日表示，美國巴林共同發起關於荷莫茲海峽的決議草案，有關內容和提出的時機都不妥當，通過草案無助於解決荷莫茲海峽問題。

路透社15日報導，美國和巴林的決議草案要求伊朗停止在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）襲擊和布雷活動。外交官們認為，如果這項草案需要表決，很可能被俄羅斯和中國投票否決。中俄在上月的表決中，曾否決美國支持的草案，並稱草案內容對伊朗存有偏見。

報導引述Pass Blue新聞網站發布的傅聰即時訪問，被問及美國與巴林的決議草案時，傅聰表示，「我們認為草案內容不妥當，提出的時機也不妥當。我們所需要的是敦促交戰雙方認真及真誠地談判，以解決問題」

傅聰說，「在現階段通過此決議草案，我們不認為將有助於解決問題」，身為安理會輪值主席，中國有責任安排草案表決，但至今未收到任何申請。

美國總統川普15日結束訪中之行。根據川習會後白宮發布的摘要，美中雙方同意荷莫茲海峽必須保持開放，以確保能源自由流動，中國反對荷莫茲海峽的軍事化及任何收取過路費。雙方一致同意伊朗不能擁有核武。

中國外交部15日表示，美伊近期實現停火受到國際社會歡迎，應盡快重開航道，共同維護全球產供鏈穩定暢通。

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