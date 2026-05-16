中東戰爭第77天…以黎延長停火45天 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第77天，黎巴嫩與以色列同意延長停火45天，伊朗則放行更多船隻通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

美以動向

美國國務院在居中斡旋談判後表示，儘管暴力衝突再度爆發，黎巴嫩與以色列今天仍將停火協議延長了45天。

國務院表示，將於6月2日和3日舉行旨在達成永久政治協議的談判，並補充說五角大廈將於5月29日召集兩國軍方代表團開會。

以色列軍方今天表示，以軍在過去一週內於黎巴嫩南部擊斃了超過220名真主黨（Hezbollah）武裝分子。

軍方補充說，在同一時期，以軍還打擊了這塊地區超過440個真主黨目標。

伊朗動向

伊朗國營電視台表示，伊朗正允許更多船隻通過具戰略意義的荷莫茲海峽，因為「許多國家已經接受了」德黑蘭當局所實施的「新法律協議」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，美國已發出訊息表明願意繼續談判，而他對任何支持持開放態度，包括來自中國的支持。

阿拉奇說：「我們感謝任何有能力提供幫助的國家，特別是中國。」

油價股匯動態

由於美國與中國的峰會未能就重新開放荷莫茲海峽取得進展，全球股市下挫，重新引發對持續通膨壓力可能破壞經濟成長的擔憂。

油價則上漲3%，國際基準布倫特原油合約接近每桶109美元。

其他國家及組織

據官方媒體報導，儘管以色列與真主黨延長了停火協議，但在以軍發出撤離警告後，以色列今天的空襲仍擊中黎巴嫩南部城市泰爾（Tyre）的一棟建築。

黎巴嫩衛生部表示，同樣在今天，以色列對黎巴嫩南部哈魯夫（Haruf）的空襲，造成與真主黨有關的伊斯蘭衛生委員會（Islamic Health Committee）的3名醫護人員喪生。

在美國華府參與談判的黎巴嫩代表團今天表示，停火協議的延長以及在美國協助下建立的安全機制，為「持久穩定」鋪平道路。

黎巴嫩總統府分享的聲明寫道，「黎巴嫩代表團對今天的結果表示歡迎」，並補充說，這為「我們的公民提供了關鍵的喘息空間」。

黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）今天表示，國家已經受夠了為外國利益而進行的「魯莽」戰爭，呼籲阿拉伯和國際社會支持貝魯特與以色列的談判。

在德黑蘭指控阿拉伯聯合大公國在戰爭中扮演積極角色後，這個富裕的波斯灣國家駁斥了「試圖為伊朗恐怖攻擊辯護的行為」。

阿聯國務部長馬拉爾（Khalifa bin Shaheen AlMarar）透過聲明表示，阿聯斷然拒絕伊朗的指控，以及試圖為針對阿聯及其他國家的伊朗恐怖攻擊進行辯護的行為。