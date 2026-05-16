以黎決議延長停火 以軍發動新一波空襲

美國官員今天宣布，以色列與黎巴嫩已同意延長停火，並就政治解決方案擴大談判。儘管如此，以軍仍對黎國發動新一波空襲，並堅稱這些攻擊不受停火協議約束。

以色列與伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）之戰於4月17日達成停火後，衝突未曾停歇，雙方軍事行動釀成數百人死亡，並相互指責違反協議。

以黎特使本月14日在美國華府展開和平談判，談判雙方宣布延長原訂16日到期的停火協議，但黎國政府向來無力約束真主黨的行動。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）宣布，停火協議「將延長45天，以持續推動進展」。

他指出，國務院擬於6月2日和3日舉行旨在達成永久政治協議的談判；五角大廈也將於5月29日召集以黎軍方代表團舉行會談。

黎國代表團透過聲明表示，延長停火並展開軍事對話，將為黎國人民提供「關鍵喘息空間」，目標則是實現「長久穩定」。

黎國總理薩萊姆（Nawaf Salam）在貝魯特（Beirut）1場非政府組織晚宴上間接批評真主黨，稱黎國已經「受夠了這些替外國計畫與利益服務的魯莽行動」。

薩萊姆說，以軍最新行動帶來「我們並未選擇卻被迫捲入的戰爭，以色列占領了68座城鎮和村莊」。

率領以國代表團的駐美大使萊特爾（YechielLeiter）會後則稱，確保以國安全是首要任務。

宣布停火延長後不久，黎國南部城鎮哈努夫（Hanuf）附近1處真主黨相關的伊斯蘭衛生委員會（Islamic Health Committee）中心遇襲。據黎國衛生部消息，共有6人喪生，其中包括3名醫護人員。

以色列也在發布撤離警告後對黎國南部城市泰爾（Tyre）發動空襲。真主黨則稱，他們利用無人機攻擊以國北部城市的軍營。

以軍表示，又有1名士兵在黎國南部陣亡，因此自3月初迄今，命喪以黎衝突的以軍增至19人，另有1名平民承包商身亡。在過去1週內，以軍已擊斃逾220名真主黨武裝分子，並攻擊數百個目標。