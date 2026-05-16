聽新聞
0:00 / 0:00
經荷莫茲海峽LNG船將抵日 中東局勢惡化後首見
載有中東地區出產且航經能源運輸要道荷莫茲海峽的液化天然氣（LNG）運輸船，將在下週抵達日本。這是荷莫茲海峽形同被封鎖之後，首度有航經這片水道的LNG抵達日本。
「日本經濟新聞」報導，這艘運輸船是阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）的阿布達比國營石油公司（ADNOC），持有的Mraweh號。
根據航運追蹤機構Kpler的船舶追蹤資訊，這艘船4月中旬在阿聯的達斯島（Das Island）裝載LNG，並在船舶自動識別系統（AIS）停止的狀態下，於5月6日之前通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。
而這將是美國與以色列在2月底聯手攻擊伊朗之後，首艘經過荷莫茲海峽並駛往日本的LNG運輸船，之後預計在本月18日抵達千葉縣的富津港。
「日本經濟新聞」指出，4月底到5月上旬，有數艘LNG運輸船通過荷莫茲海峽，目前已知有4艘LNG運輸船在有載貨的情況下，通過這條航道。
本月13日，有一艘卡達的LNG運輸船突破封鎖，並首度抵達巴基斯坦，昨天有第2艘的卡達貨船在巴基斯坦卸貨；另外，阿聯產的LNG預計在本月16日運抵中國。這些船隻能通過荷莫茲海峽的原因尚不清楚。
報導指出，Mraweh抵達日本僅象徵限定性的重啟運輸，仍存有供應不安，日本正在急著分散採購來源。
日方目前已經從既存的採購來源如美國，增加進口量，並決定首度從剛果共和國的LNG事業進貨。載有剛果產的LNG運輸船預計本月19日抵達日本名古屋港。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。