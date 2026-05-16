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經荷莫茲海峽LNG船將抵日 中東局勢惡化後首見

中央社／ 東京16日綜合外電報導

載有中東地區出產且航經能源運輸要道荷莫茲海峽的液化天然氣（LNG）運輸船，將在下週抵達日本。這是荷莫茲海峽形同被封鎖之後，首度有航經這片水道的LNG抵達日本。

「日本經濟新聞」報導，這艘運輸船是阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）的阿布達比國營石油公司（ADNOC），持有的Mraweh號。

根據航運追蹤機構Kpler的船舶追蹤資訊，這艘船4月中旬在阿聯的達斯島（Das Island）裝載LNG，並在船舶自動識別系統（AIS）停止的狀態下，於5月6日之前通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

而這將是美國以色列在2月底聯手攻擊伊朗之後，首艘經過荷莫茲海峽並駛往日本的LNG運輸船，之後預計在本月18日抵達千葉縣的富津港。

「日本經濟新聞」指出，4月底到5月上旬，有數艘LNG運輸船通過荷莫茲海峽，目前已知有4艘LNG運輸船在有載貨的情況下，通過這條航道。

本月13日，有一艘卡達的LNG運輸船突破封鎖，並首度抵達巴基斯坦，昨天有第2艘的卡達貨船在巴基斯坦卸貨；另外，阿聯產的LNG預計在本月16日運抵中國。這些船隻能通過荷莫茲海峽的原因尚不清楚。

報導指出，Mraweh抵達日本僅象徵限定性的重啟運輸，仍存有供應不安，日本正在急著分散採購來源。

日方目前已經從既存的採購來源如美國，增加進口量，並決定首度從剛果共和國的LNG事業進貨。載有剛果產的LNG運輸船預計本月19日抵達日本名古屋港。

以色列 伊朗 美國

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