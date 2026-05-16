沙國提議 波灣各國與伊朗簽互不侵犯條約

英國金融時報十四日引述兩位西方國家外交官報導，沙烏地阿拉伯與波斯灣友邦討論如何因應當前中東戰事結束後的區域情勢時，提出由波灣各國與伊朗締結互不侵犯條約的構想。

沙國想以一九七○年代冷戰時期舒緩歐洲緊張的赫爾辛基進程為藍本。美國、加拿大及西歐國家陣營一九七五年在芬蘭，和蘇聯及東歐國家陣營簽署赫爾辛基協議。

中東國家預料，伊朗雖已被削弱，但仍具威脅性。尤其波灣國家自美國與以色列二月底對伊朗開戰後，就擔憂戰後美國裁減區域內駐軍規模。

過去就有人提出以該協議模式作為中東參考，但這次美以伊戰爭使區域內阿拉伯及穆斯林國家產生迫切感，才又一次思考同盟關係和區域安全架構。

不少歐洲及歐盟國家均支持沙國此一構想且呼籲觀望的波灣國家跟進，主張這是避免將來重燃戰火的最佳方法。

一位阿拉伯國家外交官說，大部分阿拉伯與穆斯林國家，甚至伊朗，都將樂見仿效赫爾辛基進程的互不侵犯條約；特別是伊朗長期向西方傳達「中東是中東人的中東」信號。

不過，阿拉伯世界內部仍有雜音，例如近年與沙國對立的阿拉伯聯合大公國。沙、阿兩國除了在經濟上競爭，對中東願景看法也分歧。阿聯四月即宣布五月一日退出石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）及石油輸出國家組織與夥伴國（ＯＰＥＣ＋）聯盟。

阿聯在美以伊戰爭期間，是波灣國家中最大力鼓吹對伊朗強硬的國家，並批評阿拉伯世界未能對伊朗做出更強烈回應；阿聯也已表明，戰後將進一步深化與傳統上被視為阿拉伯人宿敵的以色列關係。

反觀沙國及其他波灣國家皆傾向支持由調解方巴基斯坦主導的斡旋，希望促成美伊達成終戰協議。