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川普：可能因別國懇求 同意和伊朗停火

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
以黎雖技術上處於停火狀態，但以軍和黎巴嫩真主黨仍在黎南交火。聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（ＵＮＩＦＩＬ）在黎南納古拉的總部外十一日遭波及，爆炸後的濃煙直竄天際。法新社
以黎雖技術上處於停火狀態，但以軍和黎巴嫩真主黨仍在黎南交火。聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（ＵＮＩＦＩＬ）在黎南納古拉的總部外十一日遭波及，爆炸後的濃煙直竄天際。法新社

十五日結束訪中行程的美國總統川普同日在空軍一號上說，美方可能因其他國家懇求而同意和伊朗停火，尤其是作為美伊戰爭調解方的巴基斯坦。然而，他也說，美國「可能必須做一點清掃工作，畢竟我們停火了一個月」；但他未詳述何謂清掃工作。

川普十五日在返美的空軍一號上重申，「我們基本上消滅伊朗的武裝部隊」，但美國可能會回去做點清掃工作。他還說，美國同意與伊朗停火的主因是其他國家懇求，但他並不是真的贊成，「是給巴基斯坦一個面子才同意停火」。

川普十五日並對伊朗透過巴基斯坦轉交的美伊終戰方案表態，批評該方案的第一句話就令人「無法接受」，並指控伊朗在核計畫的立場上出爾反爾。川普並聲稱，就是因為伊朗已「完全同意無核（即放棄濃縮鈾）」，他才願意讀伊方提交的方案。

對此，伊朗外長阿拉奇重申，濃縮鈾議題並不在目前的討論或談判桌上；伊朗政府已接到來自美方的消息，即川普政府對繼續談判伊美終戰持開放態度，「我們感謝任何有能力提供協助的國家，尤其是中國」。

美國聯邦眾議院十四日表決以二一二票支持對二一二反對平手，否決一項由民主黨眾議員主導的一九七三年「戰爭權力法」（ＷＰＲ）相關決議案，鑒於未達過半門檻，故限制川普自二月底起對伊朗用兵的決議案未能過關。

三位共和黨籍眾議員：巴瑞特、費茨派垂克及馬西倒戈支持此一決議案，但也有民主黨籍眾議員高登倒戈投下反對票。

這是眾院今年第三度對此進行表決，也是美伊戰爭在ＷＰＲ下所謂「六十天期限」屆滿後，眾院首度表決。聯邦參議院也已表決七次，包含十三日，但均未能通過。

另外，美國國務院官員十四日說，以色列與黎巴嫩同日在華府舉行的談判卓有成效，雙方十五日將再磋商，以結束以黎衝突。以色列政府發言人表示，這輪談判旨在解除黎巴嫩真主黨的武裝，並達成以黎和平協議。

該官員還說，以黎特使與美方官員十四日會談，共歷時八小時，翌日將再談。真主黨雖強烈反彈，但黎巴嫩政府仍出席這輪談判，這已是以黎第三次面對面會談。自美國總統川普四月十六日宣布以黎停火後，以軍與真主黨的衝突大致限於黎南。

美國有線電視新聞網十四日則報導，包含南韓、英國、法國、德國和日本的廿六國領袖同日發表聯合聲明，強調將合力運用外交、經濟和軍事力量，支持荷莫茲海峽的航行自由。而該聲明發表當天，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在北京舉行眾所矚目的「川習會」。

伊朗 美國 美伊戰爭 濃縮鈾 巴基斯坦

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