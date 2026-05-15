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伊朗外長：獲美方訊息稱願續談 對中協助持開放態度
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，伊朗政府已接獲來自美方的訊息，顯示美國總統川普（Donald Trump）政府對於繼續進行結束中東戰爭的談判持開放態度。
法新社報導，阿拉奇在印度首都新德里出席金磚國家（BRICS）會議時告訴媒體：「有關美國拒絕伊朗提案，或是美方對伊朗回應感到不滿的說法，是幾天前的事，當時川普先生發文稱不可接受。」
阿拉奇繼續說：「但在那之後，我們再次收到美方訊息，表示他們願意繼續對話與互動。」
此外，阿拉奇還表示，對於任何有助於解決中東衝突的支持，包括來自中國的協助，他都抱持開放態度。
阿拉奇告訴記者：「我們感謝任何有能力提供協助的國家，特別是中國。」
阿拉奇也說道：「我們與中國關係良好，互為戰略夥伴，我們知道中方懷有善意，因此歡迎任何由中方發起、有助於外交解決的行動。」
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