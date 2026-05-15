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金融時報：沙烏地擬推波灣與伊朗簽互不侵犯條約

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導

英國「金融時報」披露，沙烏地阿拉伯在與波斯灣盟國商討如何應對伊朗戰爭結束後的區域局事時，討論由波灣各國與伊朗簽署互不侵犯條約的構想。

報導引述2名西方外交官透露，沙烏地有意援引1970年代冷戰期間緩和歐洲緊張局勢的赫爾辛基進程為藍本。1975年美國與西歐陣營和當時的蘇聯及東歐集團簽署「赫爾辛基協議」（Helsinki Accords），意在處理安全問題，並促進敵對強權之間更深層經濟合作。

中東各國目前預期，戰後的伊朗雖遭削弱，但仍對鄰國構成威脅。尤其波灣國家自從美國與以色列2月28日對伊朗開戰後，就擔心當衝突結束而美國收縮區域內駐軍規模，恐使他們得被迫面對一個日後更加鷹派的伊斯蘭政權近在家門前。

過去其實早有人提出以赫爾辛基協議模式作為和緩中東的參考架構，只不過這場伊朗戰爭讓區域內的阿拉伯與穆斯林國家重生急迫感，再次思考同盟關係以及區域安全架構。

外交人士透露，不少歐洲國家乃至歐盟都支持沙烏地的構想，並敦促其他波灣國家跟進，認為這是避免日後衝突再起的最佳方式；不過他們也說，互不侵犯條約只是目前正在考慮的諸多構想之一。

一名阿拉伯外交官透露，大多數阿拉伯與穆斯林國家甚至伊朗本身，都會歡迎一項仿照赫爾辛基進程的互不侵犯條約；伊朗長期以來都在向美國與西方傳達「中東應由區域國家自行管理」的訊號。

然而阿拉伯世界內部仍有雜音，尤其是近年處處與沙烏地不對盤的阿拉伯聯合大公國。沙烏地與阿聯除彼此有經濟競爭關係外，對區域未來願景看法也截然不同。

這次戰爭期間，阿聯一直是波灣國家中最力主對伊朗強硬的國家，並批評阿拉伯圈未能對伊朗採取更強烈回應；阿聯甚至已表明，戰後將進一步深化與傳統上被視為阿拉伯人對頭的以色列間關係。有2名外交官坦言，阿聯會否願意加入這項安排大有疑問。

除阿聯之外，沙烏地與其他波灣國家都較支持由巴基斯坦主導的斡旋，希望促成美國與伊朗達成結束戰爭的協議。沙國目前正與巴基斯坦、土耳其和埃及形成日益緊密的合作關係，更已於去年9月與巴基斯坦簽署共同防禦條約。

蘇聯 中東 沙烏地阿拉伯 以色列 伊朗 美國

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