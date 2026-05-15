川普警告對伊朗失去耐心 要求盡快達成協議

美國總統川普今天表示，在與中國國家主席習近平討論美伊戰爭，以及伊朗在阿聯外海扣押商船後，他對伊朗的耐心即將耗盡。

路透社報導，白宮表示，兩名領袖在峰會期間同意荷莫茲海峽（Hormuz Strait）應保持開放。

美國上月暫停攻擊伊朗，但對伊朗港口實施封鎖，伊朗拒絕終止核計畫或移交濃縮鈾儲備，雙方談判陷入僵局。

川普在接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）尚漢尼提（Sean Hannity）採訪時表示，「我對伊朗的耐心將要耗盡，他們（伊朗）應要達成協議。」

針對伊朗秘密囤積濃縮鈾此一核心問題，川普暗示，取得這批鈾只是出於公關考量。

「除了公關角度以外，我不認為這有什麼必要」。「事實上，如果我拿到，我只會感覺好一點。但我認為，這更多是為了公關，而不是為了其他什麼。」

另外，從非洲運載牲畜前往阿聯的印度貨輪，13日在阿曼沿岸海域沉沒。

印度政府譴責這次攻擊，並表示14名船員全數被阿曼海岸巡防隊救起。英國海事安全顧問公司Vanguard指出，據信此船是被飛彈或無人機擊中後引發爆炸。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）另指出，有「未經授權人員」登上錨泊在阿聯富查伊哈（Fujairah）附近海域的船隻，並將船開往伊朗。Vanguard引述船公司保全人員的通報表示，那艘船遭伊朗人員扣押。

富查伊哈位於荷莫茲海峽外側的阿曼灣，它可讓阿聯部分石油商品在不經過海峽的情況下出口，但伊朗上週公布的地圖，將這段海岸納入自身宣稱的海域管轄範圍。

伊朗似乎正與更多國家達成協議，允許部分船隻在接受德黑蘭條件前提下通過荷莫茲海峽。

川普急於爭取中國支持，終結這場已成為選舉包袱的戰爭，因為戰事一再拖延，重要的11月期中選舉即將到來。

分析人士懷疑，習近平是否願意向伊朗施加更大壓力或停止軍事支持，因為伊朗對中國而言，具有制衡美國的戰略價值。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受財經新聞網CNBC訪問時表示，他相信中國將「盡其所能」協助開放荷莫茲海峽，這「非常符合中方利益」。

華盛頓要求德黑蘭移交濃縮鈾儲備並放棄；伊朗則要求解除制裁、賠償戰爭損失，以及承認其對荷莫茲海峽的控制權。

自上週伊朗和美國分別拒絕對方最新提案後，雙方在協議進展上已陷入僵局。