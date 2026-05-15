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中東戰爭第76天》川普稱習近平允諾不軍援伊朗 最新發展一次看

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導

美國以色列聯手攻打伊朗進入第76天，美國總統川普稱允諾不軍援伊朗，並將協助重開荷莫茲海峽。隨美伊和談陷僵局，川普警告伊朗應儘速達成協議，並稱他的耐心即將耗盡。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國總統川普在川習會結束後接受福斯新聞（FoxNews）訪問表示，中國國家主席習近平表明願意協助重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），習近平還說「如果我有任何幫得上忙的地方，我非常願意協助」。

此外，川普也指出，習近平允諾不會在美伊戰爭中向伊朗提供軍事設備，「他說得很堅定」。

美伊和平談判陷入僵局，川普指出，他與伊朗達成停火協議的耐心即將耗盡，「我已經沒什麼耐心…他們應該達成協議。任何理智的人都會達成協議，但他們可能是瘋子」。

●伊朗動向

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在印度舉行的金磚國家（BRICS）峰會時，指控阿拉伯聯合大公國在美伊戰爭中扮演積極的角色。

阿拉奇說：「阿聯是這場侵略行動的積極夥伴，這點毫無疑問，事實也清楚顯示，他們參與了這些攻擊，甚至可能已直接對我們採取行動。」

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）今天報導，伊朗海軍從前晚開始，「數艘中國船隻已獲准依伊朗管理的過境協議通過荷莫茲海峽」。

報導指出，這次通行申請是由北京當局提出，兩國針對「伊朗管理協議」達成共識後，已於昨天傍晚開放通行。

●油價股匯動態

川習會14日在北京舉行，各界靜待具體成果。油價今天小幅走高，亞洲股市則微幅區間震盪。

國際基準油價北海布倫特原油（Brent）價格上漲1.03%，每桶報106.81美元。美國基準原油西德州中級原油（West Texas Intermediate, WTI）上漲1.02%，每桶報102.20美元。

●其他國家及組織

國際貨幣基金（IMF）警告，在美伊戰爭干擾持續下，全球經濟前景正朝向「不利」情境發展，不僅下修經濟成長預期，通膨風險也隨之攀升。

IMF在4月「世界經濟展望」（World EconomicOutlook）報告中預測，2026年全球經濟成長率將降至3.1%，但若戰事持續拖延，前景將更加黯淡。

在「不利情境」的狀況下，油價將長期高昂、通膨預期趨於不穩且金融條件收緊，全球成長將放緩至2.5%。

中東 伊朗 以色列 美國

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