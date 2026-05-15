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美眾院戰權案再遭否決 川普對伊朗軍事行動未受限

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國聯邦眾議院今天表決以212票支持對212反對打成平手，否決一項由民主黨主導的戰爭權力決議案，由於未達過半門檻，限制總統川普對伊朗動武的提案未能過關。

路透社報導，3名共和黨眾議員密西根州的巴瑞特（Tom Barrett）、賓州的費茨派垂克（BrianFitzpatrick），以及肯塔基州的馬西（Thomas Massie）支持這項決議案，而緬因州民主黨眾議員高登（JaredGolden）則投下反對票。

這是今年眾議院第3次就伊朗戰權案進行表決，也是5月1日戰爭達60天期限後的首次表決。當時川普表示停火已「終止」對伊朗的敵對行動。

此外，美國聯邦參議院也進行了7次表決，但都未能通過。

國會投票結果逐漸拉近，共和黨目前在參、眾兩院僅握有微弱多數。眾議院上一次於4月16日的表決以213票對214票失敗，另有1人投「出席」票；當時僅有1名共和黨人支持議案。

參議院差距也縮小，昨天的戰權案以50對49票遭到阻擋，當時有3名共和黨人與幾乎所有民主黨人共同支持推進法案。

民主黨人要求川普就對伊朗動武一事向國會尋求授權，指出美國憲法規定，宣戰權屬於國會，而非總統。

他們警告，川普可能已讓美國陷入一場缺乏明確戰略的長期衝突，並批評自2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，汽油、食品及其他商品價格上漲。

民主黨將「負擔能力」作為11月期中選舉的重要經濟議題，這次選舉將決定共和黨是否能維持國會控制權。

眾議院外交委員會首席民主黨議員米克斯（GregoryMeeks）在辯論中表示：「現在是總統來向我們說明的時候了，我認為是時候結束這場戰爭。」

共和黨與白宮則主張，川普的行動合法，且屬於總統作為三軍統帥在面對迫切威脅時，下令有限軍事行動以保護美國的權力範圍。

眾議院外交委員會主席、佛州共和黨議員馬斯特（Brian Mast）在辯論中表示，「這百分之百是在作秀」，並指責民主黨此舉是在向伊朗的伊斯蘭革命衛隊釋放錯誤訊號。

以色列 伊朗 美國

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