以黎在華府舉行第3輪和談 美方稱積極且富有成效

美國國務院官員今天表示，以色列與黎巴嫩在華府舉行的談判「富有成效且積極」，雙方明天將繼續磋商，以結束以黎衝突。

路透社報導，黎巴嫩一名高級官員稍早表示，儘管美國上個月已宣布停火，但以色列與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）仍持續交火。黎方在這場面對面談判中，要求身為美國盟友的以色列停火。

以色列政府發言人則表示，這輪談判的目的是解除真主黨武裝並達成和平協議。

美國國務院官員表示，黎巴嫩與以色列特使連同美方官員，於美東時間上午9時（台灣時間14日晚間9時）展開會談，歷時8小時後結束，今天已進行「一整天富有成效且積極的談判」，將於明天繼續進行。

真主黨於今年3月2日，也就是美伊戰爭爆發第3天，向以色列發射飛彈，以色列隨即加強對黎巴嫩進行空襲，並於上個月擴大對黎巴嫩南部的地面行動。

儘管真主黨強烈反對，貝魯特當局仍出席這場談判，這已是以黎雙方第3次會面。

以黎戰事與美伊戰爭同步延燒，自美國總統川普4月16日宣布停火後，敵對行動大致侷限於黎巴嫩南部，但衝突仍未消停。

美伊之間脆弱的停火將於17日屆滿。