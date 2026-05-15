願確保荷莫茲開放！川普揭習近平對伊朗軍援態度 但這件事難配合

美國總統川普14日與中國國家主席習近平在北京舉行峰會後，接受福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）獨家專訪時表示，習近平提出願協助確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行暢通，並同意不向伊朗提供軍事裝備，但不會停止購買伊朗石油。

川普告訴漢尼提：「習主席希望能達成協議。他希望能達成協議。而且他確實提出，說：『如果我能幫上任何忙，我願意提供協助。』」他接著表示：「你看，任何買那麼多石油的人，顯然都與他們有某種關係，但他說：『如果我能提供任何幫助，我很樂意幫忙。』他希望荷莫茲海峽保持開放。」

川普還透露，他曾與習近平談及中國是否向伊朗提供軍事裝備。川普說：「我們討論過這件事。我的意思是，當你說支持時，他們並沒有跟我們打仗或類似的事情。他說他不會提供軍事裝備。這是非常重大的表態。」他接著補充：「但同時，他說他們在那裡買了很多石油，而且希望能繼續這麼做。」

另外，川普也試圖淡化他與習近平之間的意見分歧，弱化對方先前有關西方正在衰落的說法。川普在川習會第二天開始前，於真實社群（Truth Social）發文表示：「當習主席非常優雅地提到，美國或許是一個正在衰退的國家時，他指的是我們在『瞌睡喬』拜登（Sleepy Joe Biden）與拜登政府4年間所遭受的巨大傷害，而在這一點上，他百分之百正確。」

川普批評拜登政府任內的開放邊境、高稅收與跨性別政策等，讓美國「遭受了難以估量的損害」，並強調習近平指的並不是他任內的各項政績。他寫道：「事實上，習主席還恭賀我在這麼短時間內取得如此多巨大成功。」

川普最後表示：「兩年前，我們的確是一個正在衰退的國家。對此，我完全同意習主席！但現在，美國是全世界最火熱的國家，而且希望我們與中國的關係，能比以往任何時候都更加強大、更好！」

連結：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116575104401917058

華爾街日報指出，習近平近年曾表示「東升西降」。儘管這個說法廣泛指涉「西方」，但中國領導層、國營媒體與政治分析人士，特別將這句話用於美國。北京認為，美國的政治極化、社會分裂與經濟變化，都是美國長期衰退的明確標誌。不過，目前尚不清楚習近平是否在本周北京峰會期間，以及與川普閉門會談時，也發表過類似言論。