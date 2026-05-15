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川普稱習近平願助開放荷莫茲海峽 承諾不武裝伊朗

中央社／ 北京14日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，中國國家主席習近平已提議由中國協助開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並承諾不會運送軍事裝備援助伊朗對抗美國與以色列的戰爭。

法新社報導，美中領袖於北京會面後，川普在福斯新聞（Fox News）的「漢尼提秀」（Hannity）節目中表示：「他（習近平）說他不會提供軍事裝備…他非常堅定地這麼說。」

川普還說：「他希望能看到荷莫茲海峽開放。」

川普在接受主持人漢尼提（Sean Hannity）專訪時表示，由於美國與伊朗迄今尚未達成結束戰爭的明確協議，中國領導人習近平提議協助確保通過荷莫茲海峽的航行。

川普告訴漢尼提：「任何購買那麼多石油的人顯然都與他們有某種關係，但習主席希望能達成協議，而且他確實提議說，『如果我能幫上任何忙，我很樂意幫忙』。」

不過，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天另外接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時指出，美國並未尋求中國的幫助，而且「我們不需要他們的幫助」。

盧比歐告訴美國國家廣播公司新聞網：「我們提出這個問題是為了表明我們的立場，並讓他們清楚了解，畢竟考量到這項議題的關鍵程度，我們會談論此事是理所當然的。」

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