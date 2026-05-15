川普裁駐歐美軍新進度？五角大樓突取消在波蘭部署裝甲旅

華爾街日報十三日報導，五角大樓突取消向波蘭部署一支裝甲旅的計畫。該報導說，這朝美國總統川普縮減美國在歐洲軍事部署的計畫邁出重大一步，也令部分美國軍方官員意外。

這是五角大樓本月初宣布將撤離部分駐德美軍後的作為。川普已表明，從歐洲撤離美國駐軍的規模將進一步擴大，從德國撤離的兵力將遠超五千名，並揚言從義大利及西班牙撤軍。根據該報四月報導，川普政府正考慮藉由撤離駐歐美軍的方式，「懲罰」某些在二月底開戰的中東戰事中，未支持美國的歐洲國家。

美國官員指稱，取消部署擁有四千多名兵力的第一騎兵師第二裝甲旅「戰鬥隊」（ＣＴ），是華府對駐歐美軍做更廣泛重新配置的一環，且可能還將採取進一步行動。

川普五月稍早還暗示，他可能考慮將部分美國駐軍從德國轉移至波蘭。美國軍事指揮官此前對如何執行撤離部分駐德美軍提出建議，外界原本預料將啟動一個有條不紊的過程來調整美國兵力部署。但美國國防部長赫塞斯加快撤軍，令多位國防領導高層意外。在取消部署的命令下達時，這支名為「黑傑克」的裝甲旅部分裝備和官兵已在路上。

一位五角大廈官員說，停止部署該裝甲旅的決定，是在十三日「美國歐洲司令部」與美國駐歐非陸軍參謀的會議中轉達。五角大樓尚未說明此一決定在美國協防歐洲的更廣泛計畫中有何意義。去年一月上台的川普政府，計畫使駐歐美軍兵力回到二○二二年二月俄羅斯入侵烏克蘭前的水準。