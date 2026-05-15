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60天動武大限後...美參院首度表決 續挺川普用兵伊朗

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國聯邦參議院十三日以五十票對四十九票，否決限制總統川普伊朗用兵的決議案。這是此次美伊戰爭在美國一九七三年「戰爭權力法」（ＷＰＲ）下所謂「六十天期限」屆滿後，美國國會首度對此表決。

上述由民主黨籍參議員墨克利提出的決議案，是自二月底以來，民主黨第七次試圖約束川普的戰爭權，但都沒成功。

該法旨在限制美國總統在未經國會批准下發動戰爭的權力，規定一旦國會未正式宣戰或授權動武，則總統必須在六十天內終止軍事行動；除非為了確保撤軍安全，可要求額外給予卅天緩衝。美國二月底對伊朗開戰，但川普三月二日才正式通知國會展開軍事行動，因此六十天的截止日為本月一日。

民主黨強調，川普政府已經明顯違法；白宮則指稱，美伊停火已使美伊戰爭的國會法定授權期限「停止計時」。墨克利坦言，許多國會同僚不願意與川普對立，但停止計時的說法使整個法律問題變得更複雜。自越戰後ＷＰＲ實施五十多年來，美伊戰爭已成為國會在戰爭權主導地位上的重大考驗。

儘管該決議案這次又被否決，但獲三位共和黨籍參議員：保羅、柯林斯及穆考斯基倒戈投贊成票，比四月表決時多一人。民主黨籍參議員凱恩就說，下周還有表決機會，下下周也會有，「我們將持續施壓共和黨籍同僚，逼他們直面這個問題」。不過，也有一位民主黨籍參議員：費特曼倒戈投反對票。

然而，即使該決議案最終在參院闖關成功，仍將在共和黨掌控的聯邦眾議院面臨強大阻力，也可能被川普否決。

以色列 伊朗 美國 美伊戰爭 川普 戰爭權力法

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