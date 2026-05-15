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石油成本飆！美物價創3年來最大增幅 范斯：美伊談判已有進展

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國副總統范斯。歐新社
美國副總統范斯。歐新社

美國總統川普訪中期間留守華府的總統范斯十三日說，和伊朗的終戰談判有所進展。但與此同時，又有船舶在荷莫茲海峽附近遇襲且沉沒；英國海事風險管理集團「先鋒」表示，這艘懸掛印度國旗的船舶十三日凌晨在爆炸後沉沒，據信遭一架無人機或飛彈攻擊。

根據伊朗媒體十四日報導，伊朗海軍自十三日晚間起開放中國大陸船舶通過荷莫茲海峽。

川普日前雖拒絕伊朗透過調解方巴基斯坦轉交的美伊終戰方案回覆，但范斯十三日在白宮稱，「我認為我們正有所進展。根本問題是，我們取得足夠的進展嗎？那就是我們有達到川普總統畫的紅線嗎？」

范斯還指稱，那條紅線很簡單，即讓川普確信「我們讓一些（戰後的）防護措施到位，例如伊朗將永遠不會擁有核武」。

對川普十二日表明，他在談判美伊終戰協議時，並未考量美國人民當前面臨的財務困境，范斯十三日辯稱，「我想，這是對總統發言的曲解；總統、我和整個團隊，我們都關心且在乎美國人民的財務狀況和經濟狀況」。

由於伊朗戰爭導致石油成本攀升，美國四月消費者物價指數飆升百分之三點八，創三年來最大增幅。

另外，美國能源部長萊特十三日在聯邦參議院軍委會聽證會作證時宣稱，伊朗距成功製造核武「驚人地」接近，僅差幾周就能將一公噸的濃縮鈾提煉達武器級。

萊特作證時旨在正當化美國二月底對伊朗開戰的行為。他還宣稱，儘管在濃縮鈾的純度至武器級後，仍需一個將這些濃縮鈾加以「武器化」的過程，但伊朗距製造出核武仍相當近。

民主黨籍參議員布魯曼索在該聽證會中提問萊特，據傳伊朗還有十一公噸濃縮鈾，它們的現狀如何？萊特答道，它們的純度最高有百分之六十，但其中很多的是百分之廿，仍「非常令人擔憂」。

印度十四日譴責一艘懸掛該國國旗的木製阿拉伯三角帆船遇襲，而根據先鋒集團，該船所載貨物是一批牲畜。新德里並未詳述這起攻擊事件的性質或幕後黑手，僅提到該船當時正通過阿曼水域。

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