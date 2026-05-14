掛印度國旗載著山羊闖荷莫茲海峽 美媒曝船疑遭無人機擊沉

美媒報導，根據阿曼官員與一家海事數據公司的說法，一艘懸掛印度國旗的船隻本周在阿曼海岸附近遭到攻擊後，在荷莫茲海峽沉沒。

印度外交部表示，事件發生後，阿曼當局已救出所有船員，但未說明是誰發動攻擊。

英國的海事分析公司溫沃德（Windward）表示，這艘船疑似遭到無人機攻擊。兩名知情人士表示，遇襲時該船正載運著山羊。官員指出，目前正在調查沉船的具體情況。

Windward表示，該船當時關閉了詢答機。這種做法通常與運輸非法貨物的所謂「影子船隊」有關，但現在愈來愈多船隻穿越該海峽、試圖不被發現，也都這麼做。

根據船舶追蹤網站MarineTraffic的資料，該船從索馬利亞自治區索馬利蘭（Somaliland）的Berbera港出發，目的地是阿拉伯聯合大公國的Sharjah。索馬利蘭是阿聯酋重要的牲畜出口國，去年因以色列單方面承認其獨立，而在中東地區引起爭議。