美伊戰爭釀「空前」供應中斷 國際經濟、財經市場與民生衝擊一次看

國際能源總署表示，由於中東戰爭造成「空前」的供應中斷，各國正以破紀錄速度動用石油庫存與戰略儲備。印度政府消息人士透露，總理莫迪為節省燃料，已「顯著」縮減車隊規模。

●國際能源總署：各國以破紀錄速度動用石油庫存

國際能源總署（IEA）指出，美國與以色列對伊朗發動攻擊後，全球石油庫存於3月減少1億2900萬桶，4月又進一步減少1億1700萬桶。IEA在最新月報中示警：「隨著供應持續中斷，緩衝庫存迅速縮減，可能預示未來油價將再飆升。」

IEA表示，「緊急儲備的釋出速度於4月加快，且未來數月還會釋出更多庫存。全球石油庫存已以破紀錄速度下降，在夏季需求高峰到來前夕，油價波動很可能進一步加劇。」

●伊朗戰爭致印度能源供應吃緊 傳總理莫迪大砍車隊規模

全球能源價格大漲正使印度外匯存底承壓，莫迪（Narendra Modi）10日呼籲民眾採取節約措施，包括非必要不出國、多利用大眾運輸工具、減少購買黃金及減用食用油。

印度社群媒體上有些人質疑政府高官的大規模車隊、莫迪的國內飛航行程以及他將要搭乘總理專機前往歐洲的訪問行程。消息人士表示莫迪車隊的數量已縮減，但仍符合負責印度總理維安的「特別保護小組」（Special Protection Group，SPG）規定，確保必要安全措施。莫迪車隊原有約12輛車，消息人士未透露目前確切規模。

●中東衝突推升燃料價格 印度航空削減部分國際航線

印度航空公司（Air India）宣布，由於中東衝突導致航空燃油價格上漲、空域受限，公司將減班或停飛部分國際航線。2月底爆發的伊朗戰爭，再加上荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實質上遭封鎖，導致航空燃油價格飆升，不僅引發外界對航空公司獲利能力存疑，也推高機票價格。

印度航空未透露受影響航班總數，但表示將於6月至8月間，暫停營運新德里、孟買和清奈等印度城市飛往芝加哥、上海、瑪萊（Male）及新加坡的航線，也將減少飛往舊金山、巴黎、米蘭和雪梨的班次。該公司透過聲明提到，多項因素已「顯著」影響部分航班的營運可行性。

●伊朗戰爭致能源成本飆 美4月PPI年增6.0%逾3年新高

美國勞工部勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）指出，截至4月為止的12個月內，反映躉售物價的生產者物價指數（PPI）上升6.0%。4月PPI月增1.4%，大幅高於市場預期，創下2022年3月以來的最大單月漲幅。

勞工統計局指出：「4月最終需求商品價格的漲幅有超過4成可歸因於汽油指數上漲15.6%。」自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，美國一直面臨頑強的高通膨壓力，在總統川普主導的關稅政策以及美國聯手以色列對伊朗開戰影響下，物價進一步承壓。

●美4月通膨攀升至3年來高峰 范斯改口坦承「不理想」

美國4月消費者通膨年增率達到3.8%，寫下3年以來新高，主要受到能源價格上漲推升，而這與川普對伊朗發動戰爭有關。美國副總統范斯（JD Vance）罕見地偏離川普政府一貫的樂觀語調，坦承4月消費者通膨「不理想」。

范斯在白宮對記者表示：「是的，上月通膨數據並不理想。我們知道，為了實現美國人民應得的榮景，我們還有很多工作要做。」