伊朗動手？韓貨船荷莫茲遭攻擊爆炸起火 韓外交部發聲

韓國貨船NAMU號日前在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）爆炸起火，確定是因外部攻擊所致。韓國外交部今天表示，很有可能是伊朗方攻擊NAMU號，正致力於蒐集證據加以證明，也持續與伊朗溝通。

根據韓聯社報導，韓國外交部官員今天表示，雖然目前還不能完全排除伊朗以外其他勢力攻擊的可能性，但從常理來看機率並不高，且當時附近也沒有海盜活動。該官員指出，「只要再進一步調查並提出證據，我認為伊朗方面應該會以某種形式作出適當回應。」

該官員表示，目前韓方仍持續與伊朗溝通，但現階段攻擊NAMU號的一方主動承認並道歉的可能性並不高。不過他強調，若透過精密調查與詳細分析結果，應該能在某種程度上向對方提出說明與主張，「一旦確認，就應採取相應程度的外交行動。」

報導提及，NAMU號事件是美伊戰爭爆發以來第33起民間船舶遭攻擊事件，其中法國以船上沒有法籍船員為由，表示這不是針對法國的攻擊；中國未提及攻擊主體，只表達憂慮；印度則召見伊朗駐印大使提出抗議，發生人員傷亡的泰國，也曾召見伊朗大使抗議。

韓國政府預計將綜合考量這些類似案例中的召見抗議等應對方式，以及韓國船舶與船員安全問題、荷莫茲海峽周邊局勢變化等因素，決定後續應對層級。

至於攻擊主體，外交部官員表示，已看過飛行體殘骸照片，但僅憑照片難以辨識重量等資訊，殘骸目前已移至駐阿拉伯聯合大公國大使館，將盡快運回韓國，「一旦運回韓國，相信國防部旗下專業調查機構會進行徹底分析，查明各項細節。」