快訊

獨 ／柯文哲換律師求17年重刑翻盤！重組戰隊「這2人」加入鏖戰二審

疫情時代後孩子都不愛閱讀？全球消失的親子共讀日常

吊車大王賠445萬！生技股董事變動率逾5成 股東常會前夕喊話求真相

聽新聞
0:00 / 0:00

美媒：中東戰爭讓美國更依賴中國稀土

中央社／ 台北14日電

知情人士透露，川普政府對伊朗開戰導致美國飛彈和彈藥儲備嚴重枯竭，以致原本就面臨嚴重供應鏈瓶頸的美軍在重建軍備過程中對中國主導的稀土礦產供應產生更深依賴。

紐約時報13日引述知情人士作了上述報導，並指這讓中國在雙邊外交和貿易談判中獲得巨大籌碼，美國可能不得不在關稅或半導體限制等方面做出妥協。

全球諮詢公司Brunswick高級顧問巴迪亞（Christopher Padilla）說，「向伊朗每發射一枚飛彈，都會讓美國在短期內對中國及其稀土礦物的依賴更深一分」。

巴迪亞認為，美國在伊朗戰事大量消耗飛彈彈藥，將進一步增強中國的博弈底氣。至少未來數年內，美國重建武器庫的努力意味著需從中國獲取稀土礦物供應。

紐時報導稱，短期內，這種資源制約不僅削弱了美國干預其他地區衝突的能力，也重塑了中美兩國之間複雜且相互博弈的權力平衡。

美國戰爭部與國會的預估數據顯示，美伊戰爭爆發以來，美國已動用約半數遠程隱形巡弋飛彈，戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）消耗量更是達到當前年均採購量的10倍左右。

美國總統川普昨晚率團飛抵北京，對中國進行為期3天的國是訪問。中國國家主席習近平今天上午在人民大會堂為川普舉行歡迎儀式，隨後展開會談。

據陸媒觀察者網，負責籌備川普訪中之行的美國官員稍早前向媒體透露，川普預計將與中方討論是否延長中美間一項關鍵礦產協議。

復旦大學社會科學高等研究院副教授孟維瞻向觀察者網表示，若消息屬實，原因可能在於美國軍工離不開中國稀土，協議延長可以確保軍工產業在6至12個月的生產和研發連續性；而美方須在關稅、晶片等問題做出承諾，中方才會做出適當讓步。

另據上海發展研究基金會特約研究員賈敏指出，「在這個問題上，主動權在中方」。美方要求中方繼續延長協議，就需在其他領域對中方做出實質性讓步，並讓中方感到滿意。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川習會即將登場 白宮：美方會就伊朗議題施壓中國

川習會登場「影子協議」聚焦 經濟學人：台灣議題 北京要讓美方做出讓步

美國官員預告「川習會」討論內容 將聚焦貿易、伊朗、台灣等議題

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

相關新聞

報復境內遇襲 沙烏地阿拉伯多次祕密軍事打擊伊朗

兩名西方官員與兩名伊朗官員證實，為報復中東戰爭期間沙烏地阿拉伯境內遭受的攻擊，沙國曾對伊朗發動多次未公開的打擊行動

中東戰爭第75天》美盼中國扮演更積極角色 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第75天，美國總統川普在北京與中國國家主席習近平舉行美中高峰會，國務卿盧比歐會前表示，美國希...

川普擬再攻伊 聲稱不會顧忌美國民眾經濟

美國總統川普十二日啟程訪問中國前表示，美國可能會結束停火協議恢復攻擊伊朗。至於美國四月消費者物價指數（ＣＰＩ）因美伊戰爭創近三年新高，川普被問到美國民眾遭受經濟衝擊是否會促使他尋求協議結束戰爭，川普稱完全不會，強調唯一重要的事就是伊朗不能擁有核武。

美發聲明 美中反對荷莫茲海峽收費

美國國務院十二日發表聲明指出，美國與中國高層一致認為，不應允許任何國家向行經荷莫茲海峽的船隻收取過路費。外界認為這代表美中正尋求向伊朗施壓的共同立場，防止其控制此關鍵水道。

美若要談判 伊朗提出「最低保證」5條件

伊朗官媒「法斯通訊社」十二日引述知情人士報導，除非美國滿足五項建立互信的條件，否則伊朗不會與美方展開第二輪談判。

對伊戰爭11周 美已耗費逾9千億

紐約時報報導，美國對伊朗展開軍事行動至今近十一周，美國國防部主計長赫斯特十二日在國會聽證會表示，伊朗戰爭成本增至二百九十億美元（約台幣九二二三億元），相較國防部長赫塞斯二周前的說法暴增四十億美元（約台幣一二七二億元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。