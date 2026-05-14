美媒：中東戰爭讓美國更依賴中國稀土

知情人士透露，川普政府對伊朗開戰導致美國飛彈和彈藥儲備嚴重枯竭，以致原本就面臨嚴重供應鏈瓶頸的美軍在重建軍備過程中對中國主導的稀土礦產供應產生更深依賴。

紐約時報13日引述知情人士作了上述報導，並指這讓中國在雙邊外交和貿易談判中獲得巨大籌碼，美國可能不得不在關稅或半導體限制等方面做出妥協。

全球諮詢公司Brunswick高級顧問巴迪亞（Christopher Padilla）說，「向伊朗每發射一枚飛彈，都會讓美國在短期內對中國及其稀土礦物的依賴更深一分」。

巴迪亞認為，美國在伊朗戰事大量消耗飛彈彈藥，將進一步增強中國的博弈底氣。至少未來數年內，美國重建武器庫的努力意味著需從中國獲取稀土礦物供應。

紐時報導稱，短期內，這種資源制約不僅削弱了美國干預其他地區衝突的能力，也重塑了中美兩國之間複雜且相互博弈的權力平衡。

美國戰爭部與國會的預估數據顯示，美伊戰爭爆發以來，美國已動用約半數遠程隱形巡弋飛彈，戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）消耗量更是達到當前年均採購量的10倍左右。

美國總統川普昨晚率團飛抵北京，對中國進行為期3天的國是訪問。中國國家主席習近平今天上午在人民大會堂為川普舉行歡迎儀式，隨後展開會談。

據陸媒觀察者網，負責籌備川普訪中之行的美國官員稍早前向媒體透露，川普預計將與中方討論是否延長中美間一項關鍵礦產協議。

復旦大學社會科學高等研究院副教授孟維瞻向觀察者網表示，若消息屬實，原因可能在於美國軍工離不開中國稀土，協議延長可以確保軍工產業在6至12個月的生產和研發連續性；而美方須在關稅、晶片等問題做出承諾，中方才會做出適當讓步。

另據上海發展研究基金會特約研究員賈敏指出，「在這個問題上，主動權在中方」。美方要求中方繼續延長協議，就需在其他領域對中方做出實質性讓步，並讓中方感到滿意。