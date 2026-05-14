華郵：美情報稱北京藉伊朗戰爭搶佔戰略先機

美國總統川普出訪中國之際，一份機密評估報告指出，中國正利用伊朗戰爭，在軍事、經濟、外交及各領域搶佔先機，藉此擴大對美優勢。

華盛頓郵報引述2位已讀過報告但不願具名的官員透露，這份評估是本週為美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）製作，報告已引發五角大廈對美伊僵局造成地緣政治代價的憂慮，尤其當前川普正於北京與中國國家主席習近平會談之際。

這份參聯會議情報部門撰寫的報告，採俗稱DIME架構，即用外交（Diplomatic）、資訊（Informational）、軍事（Military）與經濟（Economic）4大國家權力機制評估中國對伊朗衝突的反應。

報告指出，自美國與以色列2月28日發動伊朗戰爭以來，中國便向波斯灣地區的美國盟邦出售武器；當時這些海灣國家正苦於抵禦伊朗飛彈與無人機對境內美軍基地與石油基礎設施的攻擊。

其次，報告指出在美、以開戰促使伊朗關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，北京就協助各國因應能源需求問題。

報告另指出，這場戰爭大量消耗美軍彈藥存量，而這些彈藥在應對潛在的美中衝突時至關重要。伊朗戰爭也導致美軍在中東地區的軍事裝備與設施遭到損壞或摧毀，讓北京得以觀察美國作戰方式，並學習如何規劃自身未來的軍事行動。

此外，報告提及北京也已將外界對這場戰爭的批評納入外宣，為這場戰爭貼上「非法」的標籤。北京認為伊朗衝突正體現華府對軍事衝突的輕率冒進態度。

專家們表示，這份報告提供外界對中國因應伊朗戰爭的新觀察角度，例如向美國的盟邦提供武器，同時也強化一種日漸成形的印象：伊朗戰爭使國際權力平衡朝對北京有利的方向傾斜。

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）高級研究員史托克斯（Jacob Stokes）說：「整體而言，伊朗戰爭正大幅改善中國的地緣政治地位。」

川普之前稱由於中國高度依賴波斯灣地區的石油，因此荷莫茲海峽關閉對中國是重大問題。然而這份報告指出，由於中國發展再生能源及擁有可觀戰略儲油，因此已挺過能源短缺問題。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國議題專家何瑞恩（Ryan Hass）說：「這場能源危機裡，中國是受影響程度第二輕微的國家，只稍輸美國。」

何瑞恩表示，這讓北京得以在國際間贏得更多朋友，「中國正把自己塑造成問題解決者，透過提供短缺中的航空燃油與其他產品，作為短期過渡方案」。

戰爭爆發以來，北京已與泰國、澳洲、菲律賓等國接觸，協助對方因應能源需求，並提供中製綠能技術作為較長期的解決方案。

過去幾次能源危機時，華府都會派員赴世界各地並召開緊急會議以應對能源短缺，但川普政府目前卻未展現推動類似行動的興趣。

何瑞恩說：「這也製造出一個空缺，而北京正試圖填補上。」

伊朗戰爭更造成美軍彈藥短缺。美國為協助以色列摧毀伊朗武器庫和協助波斯灣盟邦抵禦伊朗反擊，已耗掉大量飛彈、炸彈與防空系統的攔截彈。這些武器有許多價格昂貴，而且生產週期很長。

史托克斯說：「這引發外界質疑，美國軍工基礎有無能力迅速補充彈藥消耗，也加深既存對美國武器交付速度過慢的憂慮。」

戰爭也讓北京得以在道德制高點抨擊華府，同時轉移外界對北京一些壓迫行為的關注。史托克斯說：「中國有機會將美國塑造成一個走向衰落的單邊主義霸權，因為華府無法從代價高昂的中東戰爭泥淖抽身。」