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澳洲商：伊朗戰爭讓川普品牌變得「有毒」 大樓開發喊卡

世界日報／ 綜合13日電
將於澳洲建設的川普國際酒店大樓概念圖。（取材自Ｘ平台）
將於澳洲建設的川普國際酒店大樓概念圖。（取材自Ｘ平台）

「澳洲川普大樓」(Trump Tower Australia)宣傳網站原本寫著，這項建案是「川普投資組合的新一章」，著名的澳洲黃金海岸即將出現新的超級豪華地標，但如今宣傳照片與網站均已刪除。澳洲艾杜斯房地產集團(Altus Property Group)執行長楊格(David Young)表示，伊朗戰爭讓川普品牌變得「對澳洲人而言太過有毒」，開發計畫無法推動。

澳洲黃金海岸川普國際酒店與大樓建案原本估計花費11億。

開發案告吹消息傳出，川普集團指控楊格的公司「無法履行最基本的財務義務」，企圖利用全球事件做為轉移注意的手段，掩飾違約、疏失等問題。

今年2月，掌理川普集團的川普次子艾瑞克‧川普發布一張AI生成圖，畫面顯示在黃金海岸的衝浪者天堂避暑勝地有著新建的川普大樓，並表示這棟大樓「將成為澳洲最高的建築」。

當時楊格也在社群媒體發布與艾瑞克握手的照片，並表示高達91層的川普大樓是醞釀19年的計畫，估計耗資11億。

相隔不到三個月，如今雙方則對開發案破局相互指責。

楊格12日對英國廣播公司(BBC)發表聲明說：「且讓我們這麼說吧，由於伊朗戰爭以及其他各種因素，川普品牌在澳洲變得愈來愈有毒(increasingly toxic)。」

他否認未履行財務義務的指控，在職場社交平台領英(LinkedIn)發文寫道，艾杜斯房地產集打算在沒有川普冠名、不與川普合作的情況下，繼續進行建案。

楊格發文寫道，川普品牌聲譽因為最近事件受損「非常不公平」，因為品牌與川普總統無關。他指出，與川普家族之間並無嫌隙，純粹只是商業決策。

艾瑞克‧川普11日則發布最新一張AI生成的川普大樓圖片，地點是西亞國家喬治亞首都特比利西(Tbilisi)。他在發文寫道，這棟大樓將成為喬治亞最高建築。

將於澳洲建設的川普國際酒店大樓概念圖。（取材自Ｘ平台）
將於澳洲建設的川普國際酒店大樓概念圖。（取材自Ｘ平台）

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