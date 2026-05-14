報復境內遇襲 沙烏地阿拉伯多次祕密軍事打擊伊朗

兩名西方官員與兩名伊朗官員證實，為報復中東戰爭期間沙烏地阿拉伯境內遭受的攻擊，沙國曾對伊朗發動多次未公開的打擊行動。

路透社報導，這波沙國攻擊行動此前從未曝光，據悉也是沙國首度被證實直接對伊朗領土採取軍事行動，反映出沙國在對抗頭號區域對手時，防衛手段已變得更為強硬。

此外，據多位知情人士透露，在伊朗戰爭期間，沙烏地阿拉伯戰機轟炸伊拉克境內與德黑蘭支持的什葉派民兵有關的目標，且科威特境內也發動對伊拉克的報復性攻擊。

這些打擊是波斯灣地區更大規模軍事行動的一環。這場衝突始於美、以對伊朗的攻擊，隨後蔓延至整個中東地區，但許多軍事行動一直未被揭露。

路透社為了這篇報導，採訪3名伊拉克安全與軍事官員、一名西方官員，以及兩名了解內情的知情人士，其中一人身在美國。

一名西方官員及一名知情人士表示，沙烏地阿拉伯空軍戰機在沙國與伊拉克接壤邊境，對親伊朗民兵目標發動空襲。該名西方官員指出，部分攻擊發生在4月7日美伊停火前後。

消息人士表示，這些攻擊鎖定的是曾用來對沙烏地阿拉伯及其他波斯灣國家發動無人機與飛彈襲擊的據點。

伊拉克消息人士引述軍事評估指出，火箭攻擊曾至少兩次從科威特領土向伊拉克境內發射。據稱，其中一波攻擊發生在4月，擊中伊拉克南部的民兵陣地，造成多名武裝人員死亡，並摧毀一處由親伊朗民兵真主黨旅（Kataib Hezbollah）用於通訊與無人機行動的設施。

路透社無法確認這些從科威特發射的火箭，究竟是由科威特武裝部隊還是由駐紮當地的美軍所發射，美軍在當地駐有大量部隊。美國軍方拒絕置評，科威特資訊部與伊拉克政府也未立即回應置評請求。