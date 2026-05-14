中東戰爭第75天》美盼中國扮演更積極角色 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第75天，美國總統川普在北京與中國國家主席習近平舉行美中高峰會，國務卿盧比歐會前表示，美國希望中國在結束美伊戰爭方面扮演更積極的角色。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國聯邦參議員以些微差距否決一項限制川普對伊朗發動戰爭權力的決議案，這是自白宮尋求正式授權的60天期限屆滿以來，參議員首度對美伊衝突進行表決。最終表決結果為50票對49票。

在攸關重大利益的美中高峰會於北京登場前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美國希望中國在結束伊朗戰爭方面扮演更積極的角色。

盧比歐在今天播出的福斯新聞（Fox News）專訪中表示：「我們希望能說服他們發揮更積極的作用，促使伊朗放棄他們目前在做的事，以及正在波斯灣企圖採取的行動。」

美國總統川普與中國國家主席習近平在北京會晤時，將著手解決導致這兩大強權分歧的棘手議題，而伊朗、貿易與台灣都將是討論的重點。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，尼坦雅胡曾在伊朗戰爭期間與阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed AlNahyan）舉行「秘密」會談，並稱「這次訪問標誌著以色列與阿聯關係的歷史性突破」。

在戰爭期間遭伊朗攻擊次數多於其他國家的阿聯，並未直接否認這類訪問，只是提及有關訪問的「傳聞」。阿聯外交部表示：「阿聯否認有關以色列總理尼坦雅胡據稱訪問阿聯，或在國內接待任何以色列軍事代表團的報導。」

●伊朗動向

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）指控科威特在波斯灣襲擊一艘伊朗船隻並逮捕4名伊朗公民，他說德黑蘭有權對此做出回應，並呼籲科威特釋放這4人。

阿拉奇在社群平台X上寫道：「科威特顯然試圖挑起紛爭，非法攻擊一艘伊朗船隻，並在波斯灣逮捕我們的4名公民。這項非法行動發生在美國用來攻擊伊朗的島嶼附近。我們要求立即釋放我們的國民，並保留做出回應的權利。」

●油價股匯動態

儘管美國通膨數據意外大幅攀升，華爾街股市主要指數今天仍不受影響，在人工智慧（AI）看漲情緒以及對美中高峰會的期待推動下，再度刷新歷史新高。

由於交易員認為備受矚目的川習會，可能成為解決美伊戰爭的契機，國際原油價格回落。國際基準油價北海布倫特原油（Brent）價格下滑2.0%，報每桶105.63美元。美國基準原油西德州中級原油（WestTexas Intermediate, WTI）下跌1.1%，報每桶101.02美元。

此外，受到伊朗戰爭推高能源成本影響，美國4月批發價格大幅上漲，創下3年多來最大的12個月漲幅。

美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）表示，截至4月的過去12個月內，生產者物價指數（PPI）上漲6%，這是自2022年12月以來的最高水準。

●其他國家及組織

黎巴嫩衛生部表示，以色列今天加強對黎巴嫩的空襲，造成22人喪命，其中包括8名孩童，多起致命攻擊發生在貝魯特（Beirut）以南地區。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）表示，以色列的空襲轟炸黎巴嫩南部與東部約40處地點。

黎巴嫩國家科學研究委員會（National Council forScientific Research）主席表示，自以色列與真主黨（Hezbollah）之間的戰爭達成停火以來，黎巴嫩已有超過1萬戶房屋受損或遭摧毀。

主席阿布杜拉（Chadi Abdallah）在記者會上說：「自達成目前的停火以來…我們看到有5386戶住宅遭完全摧毀，另有5246戶住宅受損。」