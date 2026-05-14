川普談伊朗戰事未考量美國人經濟困境 范斯澄清

美國總統川普昨天表示，他在協商結束伊朗戰爭的協議時，並未考量到美國人的財務困境；副總統范斯今天試圖澄清川普這番發言，稱川普當然在乎美國人的經濟困難。

「今日美國報」（USA Today）報導，范斯（JDVance）今天在白宮宣布反詐騙倡議的活動上回應記者提問時表示：「我想這是對總統發言的曲解。」

川普昨天啟程展開為期數日的訪中行程，他受訪被問到在油價上漲之際，他推動達成結束伊朗戰爭的協議，動機有多少程度是受到美國人經濟處境所驅動時，他向媒體表示：「一點都沒有。」

路透社報導，川普說：「談到伊朗，我唯一在乎的事是他們不能擁有核武。我不會考慮美國人的經濟狀況，也不會考慮任何人。我只想著一件事。我們絕不能讓伊朗擁有核武。就這樣。這是我唯一的動力。」

面對民主黨人迅速逮住機會大加撻伐時，范斯出面澄清表示，他同意川普的看法，認為伊朗不應該擁有核武，並稱防止核武擴散「可能是」本屆政府在保障美國人安全上所能做的「最重要的事」。

范斯說：「不過，當然，總統、我以及整個團隊，我們都關心美國民眾的財務狀況。我們在乎美國人的經濟狀況。」

由於伊朗戰爭導致石油成本攀升，美國4月消費者物價指數飆升3.8%，創下3年來最大增幅。

川普在談到加油站油價上漲時，表現出愈來愈多的不滿，這對他和共和黨人在2026年期中選舉構成重大政治挑戰。美國有線電視新聞網（CNN）12日公布的民調發現，70%的美國人不滿意川普處理經濟的表現，比率為他總統任內最高。

川普反駁相關疑慮時辯稱，油價並未如他預期那麼高，同時還預測一旦伊朗戰爭結束，油價「將大幅下跌」。川普也支持要求國會暫停徵收每加侖18.4美分的聯邦汽油稅，以平抑加油站油價。然而，要爭取到足夠的民主黨人與共和黨人支持，以通過美國史上首次聯邦汽油稅暫免期，機率可能不高。

范斯說：「我們都很清楚，為了實現美國人應得的榮景，我們還有許多工作要做。總統對此非常清楚，我自己也非常清楚。」

范斯說：「沒錯，上個月的通膨數據確實不理想。」但他補充說，這並沒有達到像前總統拜登執政時的程度。他說：「我們並未看到類似拜登政府時期那樣的情況。」