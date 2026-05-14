快訊

日本政府最擔心川習會發生什麼事？日媒揭內部事前評估

台股開高急拉衝關42,200點！台積電收復5日線領攻 記憶體強勢助陣

大稻埕救人悲劇 24歲文大生失聯3天…快艇今下水10分鐘就尋獲遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

川普談伊朗戰事未考量美國人經濟困境 范斯澄清

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國總統川普昨天表示，他在協商結束伊朗戰爭的協議時，並未考量到美國人的財務困境；副總統范斯今天試圖澄清川普這番發言，稱川普當然在乎美國人的經濟困難。

「今日美國報」（USA Today）報導，范斯（JDVance）今天在白宮宣布反詐騙倡議的活動上回應記者提問時表示：「我想這是對總統發言的曲解。」

川普昨天啟程展開為期數日的訪中行程，他受訪被問到在油價上漲之際，他推動達成結束伊朗戰爭的協議，動機有多少程度是受到美國人經濟處境所驅動時，他向媒體表示：「一點都沒有。」

路透社報導，川普說：「談到伊朗，我唯一在乎的事是他們不能擁有核武。我不會考慮美國人的經濟狀況，也不會考慮任何人。我只想著一件事。我們絕不能讓伊朗擁有核武。就這樣。這是我唯一的動力。」

面對民主黨人迅速逮住機會大加撻伐時，范斯出面澄清表示，他同意川普的看法，認為伊朗不應該擁有核武，並稱防止核武擴散「可能是」本屆政府在保障美國人安全上所能做的「最重要的事」。

范斯說：「不過，當然，總統、我以及整個團隊，我們都關心美國民眾的財務狀況。我們在乎美國人的經濟狀況。」

由於伊朗戰爭導致石油成本攀升，美國4月消費者物價指數飆升3.8%，創下3年來最大增幅。

川普在談到加油站油價上漲時，表現出愈來愈多的不滿，這對他和共和黨人在2026年期中選舉構成重大政治挑戰。美國有線電視新聞網（CNN）12日公布的民調發現，70%的美國人不滿意川普處理經濟的表現，比率為他總統任內最高。

川普反駁相關疑慮時辯稱，油價並未如他預期那麼高，同時還預測一旦伊朗戰爭結束，油價「將大幅下跌」。川普也支持要求國會暫停徵收每加侖18.4美分的聯邦汽油稅，以平抑加油站油價。然而，要爭取到足夠的民主黨人與共和黨人支持，以通過美國史上首次聯邦汽油稅暫免期，機率可能不高。

范斯說：「我們都很清楚，為了實現美國人應得的榮景，我們還有許多工作要做。總統對此非常清楚，我自己也非常清楚。」

范斯說：「沒錯，上個月的通膨數據確實不理想。」但他補充說，這並沒有達到像前總統拜登執政時的程度。他說：「我們並未看到類似拜登政府時期那樣的情況。」

伊朗 伊朗戰爭 范斯 以色列 美國

延伸閱讀

川普擬再攻伊 聲稱不會顧忌美國民眾經濟

美4月通膨攀升至3年來高峰 范斯改口坦承「不理想」

與伊朗議和是考量美國人財務處境 ？川普說不！他只在乎一件事

「小錢也是錢」 川普想停徵聯邦汽油稅 須獲國會批准

相關新聞

川普擬再攻伊 聲稱不會顧忌美國民眾經濟

美國總統川普十二日啟程訪問中國前表示，美國可能會結束停火協議恢復攻擊伊朗。至於美國四月消費者物價指數（ＣＰＩ）因美伊戰爭創近三年新高，川普被問到美國民眾遭受經濟衝擊是否會促使他尋求協議結束戰爭，川普稱完全不會，強調唯一重要的事就是伊朗不能擁有核武。

美發聲明 美中反對荷莫茲海峽收費

美國國務院十二日發表聲明指出，美國與中國高層一致認為，不應允許任何國家向行經荷莫茲海峽的船隻收取過路費。外界認為這代表美中正尋求向伊朗施壓的共同立場，防止其控制此關鍵水道。

美若要談判 伊朗提出「最低保證」5條件

伊朗官媒「法斯通訊社」十二日引述知情人士報導，除非美國滿足五項建立互信的條件，否則伊朗不會與美方展開第二輪談判。

對伊戰爭11周 美已耗費逾9千億

紐約時報報導，美國對伊朗展開軍事行動至今近十一周，美國國防部主計長赫斯特十二日在國會聽證會表示，伊朗戰爭成本增至二百九十億美元（約台幣九二二三億元），相較國防部長赫塞斯二周前的說法暴增四十億美元（約台幣一二七二億元）。

不甘挨打…沙國反擊伊朗 阿聯秘密參戰

編譯盧思綸／綜合報導

川習會之際…大陸油輪遠華湖號受困2個月後 駛離荷莫茲海峽

路透報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）與航運追蹤機構Kpler的數據顯示，一艘載有200萬桶伊拉克原油的中國超大型油輪（VLCC），因美伊戰爭受困波斯灣兩個多月後，13日順利通過荷莫茲海峽。該艘名為「遠華湖號」（Yuan Hua Hu）的油輪目前停泊在阿曼灣外海，鄰近美國海軍對伊朗船隻實施封鎖的地帶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。