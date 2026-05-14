不甘挨打 沙國反擊伊朗 阿聯秘密參戰

路透引述四名知情的西方與伊朗官員透露，美國在中東的重要盟友沙烏地阿拉伯，在美伊戰爭期間、約三月下旬多次暗中攻擊伊朗，報復伊朗襲擊沙國目標；華爾街日報近日才披露阿拉伯聯合大公國曾秘密襲擊伊朗目標。

阿聯與沙國陸續被揭露對伊朗展開軍事行動，凸顯遭伊朗重創的波灣國家態度轉趨強硬，開始反擊。

這是首度傳出沙國在伊朗戰爭期間直接攻擊伊朗本土。沙國外交高層未直接回應評論，僅重申主張降溫、自我克制的立場；伊朗外交部未回應。

二名西方官員表示，這些攻擊由沙國空軍執行，一名官員描述，「這是以牙還牙報復沙國遇襲」。

路透指出，沙國和阿聯的作法不同。沙國發動攻擊後告知伊朗，之後展開密集外交接觸，配合報復威脅，最終促成降溫。西方消息人士稱，伊朗隨後減少對沙國的直接攻擊。

國際危機組織伊朗計畫主任瓦艾斯表示，這顯示沙國和伊朗都知道，若衝突失控升級，代價將高到難以承受。他說，這樣的發展顯示，雙方「並非存在信任，而是有共同利益，都希望在對抗升級成更大範圍區域衝突前，先設下界線」。

阿聯則採取更鷹派立場，試圖讓伊朗付出代價，且很少與伊朗進行公開外交接觸。

伊朗與沙國長期不和，兩國分別是中東什葉派與遜尼派穆斯林的主要強權，並在區域衝突中支持對立陣營。沙國同時與美國有深厚軍事關係，傳統上仰賴美軍保護。

美伊開戰以來，伊朗發射大量飛彈與無人機攻擊沙國，阿聯、科威特、卡達、阿曼與巴林，目標包括美軍基地、機場與石油基礎設施，並封鎖荷莫茲海峽造成全球油氣航運嚴重受阻。