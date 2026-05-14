對伊戰爭11周 美已耗費逾9千億

紐約時報報導，美國對伊朗展開軍事行動至今近十一周，美國國防部主計長赫斯特十二日在國會聽證會表示，伊朗戰爭成本增至二百九十億美元（約台幣九二二三億元），相較國防部長赫塞斯二周前的說法暴增四十億美元（約台幣一二七二億元）。

赫斯特指出，截至目前的戰爭成本，已「更接近」二百九十億美元，主因是設備維修與汰換費用的最新估算提高，加上整體作戰支出持續累積。這個數字不包括修復十幾座美軍基地的成本，赫斯特稱「我們還不清楚如何重建那些基地，目前沒有很好地估算」。

防長赫塞斯二周前曾在國會作證稱，預估伊朗戰爭已耗費二百五十億美元（約台幣七九五一億元）。

赫塞斯十二日在國會針對下一年度近一點四五兆美元預算要求作證時，被兩黨議員追問伊朗戰爭還需要多少額外經費、何時會提出補充預算申請，他始終沒有給出明確答案，而是反問伊朗取得核武會帶來什麼代價，強調美國總統川普願意面對這項威脅，本身也必須付出成本。

赫塞斯另稱，外界對彈藥問題的擔憂被誇大，美軍清楚掌握自身庫存，也有足夠所需資源。

紐時指出，這項說法與預算要求補充彈藥經費不完全吻合。伊朗戰爭也迫使五角大廈從亞洲與歐洲各司令部，急調炸彈、飛彈與其他裝備前往中東。

面對停火能否維持的追問，赫塞斯沒有正面保證，只說停火大致代表火力停止，而談判期間確實已經停火。但他也表示，如果談判破裂，政府可以重啟戰爭；美方已有升高行動、撤退及轉移軍事資產的計畫，只是不願透露細節。