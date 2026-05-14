美若要談判 伊朗提出「最低保證」5條件

伊朗官媒「法斯通訊社」十二日引述知情人士報導，除非美國滿足五項建立互信的條件，否則伊朗不會與美方展開第二輪談判。

報導說，伊朗提出的條件包括：結束所有戰線的戰爭，尤其是黎巴嫩戰線；解除制裁；解凍遭凍結的伊朗資產；賠償戰爭造成的損失；以及承認伊朗對荷莫茲海峽擁有主權權利。德黑蘭方面還將這些條件視為重啟談判所需的「最低保證」。

消息人士指出，伊朗還知會巴基斯坦調解方，美國在停火後仍持續在阿拉伯海與阿曼灣進行海軍封鎖，進一步加深德黑蘭疑慮，無法放心與華府談判。

法斯通訊社指出，伊朗認定美方提出的十四點方案「完全片面」，意圖透過談判達成美國在戰爭中未能實現的目標。伊朗提出的五項條件，則僅被視為重返談判所需的最低互信基礎。德黑蘭方面認為，在這些條件獲得實際落實前，不可能啟動新談判。

伊朗媒體報導，伊朗革命衛隊還再度宣布擴大荷莫茲海峽界定範圍，如今海峽範圍比美伊戰爭前擴大十倍。

路透報導，這是美國和以色列二月廿八日轟炸伊朗引爆衝突以來，伊朗革命衛隊海軍第二次宣布擴大荷莫茲海峽界定範圍。

法斯通訊社報導，伊朗革命衛隊海軍政治部副主任艾克巴札德表示，伊朗已將荷莫茲海峽的定義擴大為一片「遼闊的作戰區域」，不再被視為環繞少數幾座島嶼的狹窄水道，而是範圍和軍事重要性皆顯著提升。

報導說，荷莫茲海峽的區域範圍長度，已由過往估計的約卅二至四十八公里左右，擴大到約三百廿至四百八十公里。