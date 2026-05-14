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美發聲明 美中反對荷莫茲海峽收費

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國國務院十二日發表聲明指出，美國與中國高層一致認為，不應允許任何國家向行經荷莫茲海峽的船隻收取過路費。外界認為這代表美中正尋求向伊朗施壓的共同立場，防止其控制此關鍵水道。

路透報導，國務院發表上述聲明之際，美國總統川普與中國國家主席習近平十四日將在北京會面，美伊戰爭與荷莫茲海峽問題將列入議程。

美國與以色列自二月廿八日空襲伊朗以來，伊朗幾乎完全封鎖荷莫茲海峽，造成全球能源市場震盪。

國務院表示，中國外交部長王毅與美國國務卿魯比歐曾在四月通話中討論此事。國務院發言人皮戈特表示：「他們同意，不應允許任何國家或組織向通過荷莫茲海峽等國際水道的船隻收費。」先前國務院並未依慣例發布此通電話的書面摘要。

中國大使館未就美方說法提出異議，並表示希望各方攜手合作，恢復海峽正常航運。荷莫茲海峽在美伊戰爭爆發前，全球約五分之一油氣供應須經此處。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示：「確保區域安全穩定、航行暢通無阻，符合國際社會共同利益。」

伊朗將收取航運過路費的權利作為結束戰爭先決條件。川普正對伊朗實施海上封鎖，並提出可能對來往船隻自行收費或與伊朗合作收費的可能。不過此想法在國內外遇反彈後，白宮隨即表示，川普希望看到荷莫茲海峽開放通行，不受任何限制。

中國官員曾譴責美國實施海上封鎖，但迄今仍避免直接提及過路費。

知情人士透露，魯比歐向王毅表示，未來中國船隻可能也要繳費，似乎有意促使北京對伊朗施加更大壓力以終結衝突。

王毅在隨後與伊朗外長會面時，表示國際社會對「恢復海峽正常安全通行抱有共同關切」，同時重申中國支持伊朗「維護國家主權與安全」。

中國上個月否決美國在聯合國提出的一項決議草案，內容是鼓勵各國共同保護荷莫茲海峽商業航運。中方認為此舉對伊朗有失偏頗，美國駐聯合國大使沃茲批評北京坐視伊朗威脅全球經濟。

以色列 伊朗 美國

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