川普擬再攻伊 聲稱不會顧忌美國民眾經濟

美國總統川普十二日啟程訪問中國前表示，美國可能會結束停火協議恢復攻擊伊朗。至於美國四月消費者物價指數（ＣＰＩ）因美伊戰爭創近三年新高，川普被問到美國民眾遭受經濟衝擊是否會促使他尋求協議結束戰爭，川普稱完全不會，強調唯一重要的事就是伊朗不能擁有核武。

川普在談到伊朗時表示：「要嘛我們達成協議，要嘛他們就會被徹底摧毀。所以無論如何，我們都會贏。」

儘管伊朗仍然有能力封鎖荷莫茲海峽，而且有證據表明戰爭正在消耗美國關鍵武器儲備，但他仍然堅稱伊朗已在軍事上被「擊敗」。

美國勞工統計局十二日公布數據指出，美國四月ＣＰＩ比去年同期上漲百分之三點八，創下自二○二三年五月以來的最大年度漲幅。伊朗戰爭導致能源成本上漲，最近漲幅約百分之四十，是ＣＰＩ失控主因。

當被問到「美國民眾的財務狀況」在多大程度上促使他尋求達成協議以結束戰爭時，川普回答：「一點也沒有。」

川普表示：「當我談論伊朗時，唯一重要的事情就是他們不能擁有核武。我不會去想美國人的財務狀況，我也不會去想任何人，我只想一件事，我們不能讓伊朗擁有核武器。」

當被要求澄清美國民眾所承受的經濟衝擊，是否為他決策考量的一部分時，川普再次強化這一立場，「每一位美國人都明白」，他還提到一項民調，聲稱絕大多數的民眾「理解伊朗不能擁有核武」。

川普說，「如果股市稍微上漲或下跌，美國人民都能理解。當這場戰爭結束後，油價將會下跌，股市將會大幅飆升，而且老實說，我認為我們現在正處於黃金時代。你們將會看到一個前所未見的黃金時代」。

一名女記者詢問川普，最新報告顯示通膨處於三年來最高水準，是否覺得政策沒能發揮效用。川普高聲答道：「我的政策都運作好極了」，他說，時間點若拉回戰爭之前，過去三個月的通膨率其實只有百分之一點七。

川普說：「我們現在可以做出選擇，要不要讓那些瘋子擁有核子武器，如果想要那麼做的話，就是個愚蠢的人。而妳剛好就是，我很了解妳。」