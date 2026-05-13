立陶宛擬派40人參與荷莫茲護航 強調非象徵性投入

立陶宛政府近日表示，將考慮派遣最多40名軍事與國防文職人員，參與由美國主導、旨在確保荷莫茲海峽航行安全的國際行動，相關部署待國會批准。外交部長布德里斯強調，此舉屬於具體作戰貢獻，而非象徵性參與。

美國國務院上月底提出「海上自由架構」（Maritime Freedom Construct），透過資訊共享與外交行動結合軍事協調，維護荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的航行安全。立陶宛總統瑙塞達（GitanasNauseda）隨後表示，已獲得美國邀請加入聯盟，相關提案將提交國家國防委員會討論。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，國家國防委員會已於11日通過相關提案，批准派遣最多40名士兵與國防文職人員，與盟友共同投入國際海上安全行動，以確保這條具高度戰略價值水道的航行自由。相關部署仍須經國會批准。

據報導，布德里斯（Kestutis Budrys）12日表示，「考量我們的能力，這並不是象徵意義，也不只是插旗而已。這包括參謀軍官、規劃官員，而且我們在排雷方面擁有專業與特定能力，所以我們肯定能夠做出貢獻。」

布德里斯也指出，此次參與也將釋出政治訊號，展現立陶宛願意在國際安全體系中承擔責任。

據報導，瑙塞達表示，最終參與規模將視美方需求而定。國防軍總司令瓦伊克什諾拉斯（RaimundasVaikšnoras）表示，立陶宛可提供排雷專家、參謀人員及後勤支援。

此外，立陶宛政府也表明，已準備在必要時向美國提供後勤協助，並開放其軍事基礎設施供相關行動使用。