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伊朗局勢影響 日本高樓層公寓交屋恐延宕

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本多家大型不動產業者考量伊朗局勢變動引發採購建材與設備受影響的疑慮，已經通知客戶，新建的高樓層公寓交屋時間可能會延宕。

日本放送協會（NHK）今天報導，住宅領域之中，壁紙、磁磚、黏著劑、塗料等材料，多由石油製品製成。

日本大型不動產公司儘管目前沒有斷料的問題，不過已經出現伊朗局勢恐波及原料採購的疑慮，像是三菱地所RESIDENCE公司與三井不動產Residential公司，已經分別在4月中旬與下旬起，透過書面等方式通知客戶，新建的高樓層公寓交屋可能會延宕。

同時，上述兩間公司也通知客戶，內部設備規格可能也會改變。

另外，其他家不動產業者例如東急不動產、東京建物，也已經告知客戶可能延後交屋。

住友不動產與野村不動產則表示，目前沒有即將交屋的新建物件，未來若出現預計延宕的物件，將會迅速通知。

各公司指出，雖然至今尚未出現交屋延宕的實際案例，但在當前情勢下，研判有許多購屋者擔心能否如期入住，因此決定先行通知客戶。

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