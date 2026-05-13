韓防長安圭伯訪美 談荷莫茲海峽議題願分階段貢獻

韓國國防部長安圭伯訪美與美國戰爭部長赫格塞斯會面，針對未來恢復荷莫茲海峽航行一事，韓方向美方表達，作為國際社會的一員，韓國願意參與，也將研議分階段做出貢獻。

韓聯社今天報導，安圭伯在與赫格塞斯（Pete Hegseth）會面時，針對未來恢復荷莫茲海峽一事表達，「基本上我們表示，作為國際社會負責任的一員，韓國願意參與，也將研議分階段作出貢獻，大致談到這個程度。」

安圭伯指出，所謂「分階段貢獻」包括表達支持、派遣人員、情報共享、提供軍事資產支援等方式。「我們是基於國際法與國內法程序，綜合考量各種因素後，表示未來將分階段檢討相關貢獻方案。」

另外，青瓦台在確認韓國船舶NAMU號於荷莫茲海峽發生的火災屬外部攻擊後，已表達強烈譴責。對此安圭伯表示，「關於NAMU號事件，確實與美方進行了許多討論。」韓國政府目前正進行聯合調查，必要時韓軍也可能向美方提供技術分析與諮詢。

至於以條件為基礎的戰時作戰指揮權（OPCON）移交，安圭伯指出，對於盡快完成移交的方向，赫格塞斯也表達了共識。他說：「我說明了為實現韓國主導的朝鮮半島防衛，將增加國防預算並確保核心軍事能力等內容。」