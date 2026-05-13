伊朗促美國接受和平提案 川普斥無法接受

在美國總統川普警告中東戰爭的停火協議處於崩潰邊緣後，伊朗首席談判代表今天表示，華府方面必須接受德黑蘭最新的和平計畫，否則將面臨失敗，對此川普表示「完全不可接受」。

法新社報導，這場兩個多月前因美國和以色列聯手打擊伊朗而爆發的戰爭，儘管已經停火，但仍蔓延至整個中東地區並擾亂了全球經濟，影響全球數億人。

美伊雙方都拒絕讓步，並一再揚言要恢復戰鬥，但似乎都不願回到全面戰爭的狀態。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社群平台X上發文表示：「除了接受14點提案中列出的伊朗人民權利之外，別無選擇。任何其他方法都完全不會有結果；只會是一個接一個的失敗。」

「他們拖延得愈久，美國納稅人為此付出的代價就愈大。」

五角大廈今天表示，這場戰爭的成本已攀升至近290億美元，比兩週前提供的估計高出約40億美元。

伊朗是針對美國先前的計畫提出這項最新提案，雖然細節有限，但媒體報導指出，美方計畫包含一份旨在結束戰鬥的一頁備忘錄，並為伊朗核計畫談判建立框架。

伊朗外交部表示，德黑蘭方面的回應呼籲在所有戰線上結束戰爭，包括在黎巴嫩，停止美國海軍對伊朗港口的封鎖，並確保釋放因長期制裁而在海外被凍結的伊朗資產。

但川普抨擊德黑蘭的回覆「完全不可接受」，稱美國將對伊朗取得「全面勝利」，並表示已經讓戰鬥暫停一個多月的停火協議已岌岌可危。

川普隨後在今天啟程前往中國訪問前表示，他將與中國國家主席習近平就伊朗問題進行「長談」，但他不需要北京的幫助來結束這場戰爭。