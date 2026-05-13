中東戰爭第74天／川普強調掌控伊朗局勢 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第74天，川普赴中國前堅稱掌控伊朗局勢，不需要中國協助美國解決伊朗問題；目前美伊談判僵局導致油輪交通持續受阻，國際油價攀漲。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

美以動向

美國總統川普堅稱，他不需要中國協助終結與伊朗的戰爭，但同時表示，本週與習近平會面時，雙方將進行深入交談。

他在出發前往北京前告訴記者：「我們會就這件事談很久。」

但他也說：「我們有很多事情要討論。老實說，我不認為伊朗是其中之一，因為我們對伊朗的局勢掌控得非常好。」

隨著川普對伊朗戰爭造成的經濟衝擊波及這個全球最大的經濟體，美國4月消費者物價指數（CPI）創下3年來高點。

美國勞工統計局表示，消費者物價指數年增3.8%，高於3月的3.3%。

五角大廈表示，隨著川普因這場衝突面臨日益嚴峻的審查，與伊朗戰爭的成本已攀升至近290億美元。

戰爭部在國會山莊（Capitol Hill）一場預算聽證會公布上述最新數據，較部長赫格塞斯（Pete Hegseth）兩週前提供的估算金額多了大約40億美元。

伊朗動向

「紐約時報」（The New York Times）今天報導，根據美國機密情報評估，伊朗仍保有強大的飛彈能力，包括約70%的移動式發射器與戰前飛彈庫存仍可投入作戰，且已恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）沿岸33處飛彈基地中的30處使用權限。

伊朗駁斥科威特的指控「毫無根據」。科威特先前聲稱，有4名伊朗軍官企圖滲透科威特最大島嶼布比揚島（Bubiyan）；伊朗則表示，這些人是因導航系統受干擾，才誤入科威特水域。

伊朗外交部並表示，強烈譴責科威特政府利用此事件進行「不當宣傳操作」。

伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，美國必須接受德黑蘭提出的最新和平方案，否則只會以失敗收場。此前一天，川普才表示停火協議「奄奄一息」。

卡利巴夫在社群平台X發文表示：「除了接受14點提案中所列的伊朗人民權利之外，別無他法。任何其他做法都將完全沒有結果，只會迎來接二連三的失敗。」

油價股匯動態

由於美伊談判陷入僵局，導致荷莫茲海峽大部分油輪交通持續受阻，國際油價應聲上漲。

北海布倫特原油價格上漲3.4%，來到每桶107.77美元；美國西德州中級原油（WTI）則勁揚4.2%，報每桶102.18美元。

其他國家及組織

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，一旦由法國與英國領導的「純防禦性」任務正式成立，澳洲將加入該行動，以確保荷莫茲海峽的航運安全。此外，澳洲還將提供一架偵察機，協助保護阿拉伯聯合大公國免受伊朗的無人機攻擊。

黎巴嫩衛生部表示，以色列今天對黎巴嫩南部發動更多猛烈空襲，造成13人死亡。死者包括在納巴蒂葉（Nabatieh）執行任務的兩名救援人員，以及他們正試圖營救的一名傷者。

貝魯特方面報告稱，自4月17日停火協議生效以來，以色列加強的攻勢已導致380人死亡。真主黨（Hezbollah）領導人卡西姆（Naim Qassem）誓言要讓以軍在戰場上陷入「地獄」。