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伊朗哈格島傳漏油3000桶！衛星影像曝 德黑蘭回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
歐洲太空總署6日公布哈格島疑似漏油的衛星影像。美聯社
歐洲太空總署6日公布哈格島疑似漏油的衛星影像。美聯社

紐約時報上周引述衛星影像指出，伊朗石油出口樞紐哈格島疑似發生海上漏油，數量可能超過3000桶原油，逾20平方英里（約51.8平方公里）的大片油汙持續擴散。伊朗高層12日出面否認，稱可能是油輪排放廢水所致，而非石油設施漏油。同時，有衛星影像顯示哈格島石油裝運過去數日陷入停頓，這是美伊開戰以來首次出現長時間暫停跡象。

紐時8日報導，衛星影像顯示有大片油汙正在波斯灣擴散，位於哈格島西岸外海，確切原因尚不清楚。根據歐盟哥白尼計畫Sentinel-1、Sentinel-2及Sentinel-3衛星影像顯示，6日至8日，哈格島西側海面出現一片灰白色油汙。

紐時報導引述全球漏油監測服務公司Orbital EOS估計，截止8日擴散面積已超過20平方英里，可能已有超過3000桶原油外洩。

對此，路透12日報導，伊朗副總統安薩里（Shina Ansari）表示，監測結果顯示，這起汙染可能是一艘外國油輪排放受汙染的壓艙水所造成，並未收到伊朗管線或石油設施漏油通報。後續在裝運已停止時拍攝到的影像中，也沒有明顯顯示漏油。

另一方面，彭博引述11日拍攝的衛星影像指出，哈格島在8日、9日及11日都未觀測到遠洋油輪，11日島上所有泊位都是空的。自美以2月28日開戰以來，衛星影像顯示哈格島碼頭很少空置；在這次連續數日無油輪前，僅3月初與4月中旬各出現過1次。

衛星影像分析顯示，隨著油輪裝載暫停，哈格島儲油槽的可用容量正快速縮小，幾乎逼近上限。若伊朗無處存放新產出的原油，可能被迫進一步削減油田產量，這將成為美國封鎖行動的象徵性勝利。

川普政府先前一直預測伊朗很快必須關閉油井；分析公司Kpler則估計，德黑蘭最多可能撐到5月下旬，才會耗盡儲油空間。

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