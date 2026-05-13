「完整的新月形」荷莫茲海峽範圍 伊朗宣布加長10倍

伊朗媒體報導，伊朗革命衛隊再度宣布擴大荷莫茲海峽界定範圍，東起賈斯克市（Jask）、西至西里島（Siri Island），長300多公里，比伊朗戰爭前範圍大許多，約達戰前十倍。另外，巴拿馬運河運量激增，通行時段競標價飆破100萬美元。

路透引述伊朗通訊社法斯社（Fars）報導，這是美國和以色列2月28日轟炸伊朗、引爆衝突以來，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍第二次宣布擴大荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）界定範圍。

根據其上回在本月4日發布的地圖，新宣稱的荷莫茲海峽控制區納入一大段阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)的阿曼灣海岸線。

當時新範圍東起伊朗的穆巴拉克山（Mount Mobarak）與阿聯酋的富查伊哈（Fujairah）之間的連線，西至伊朗的葛希姆島（Qeshm Island）西端與阿聯的歐姆庫溫（Umm al Quwain）之間的連線。如今範圍看來進一步擴大。

據報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍政治部副主任艾克巴札德（Mohammad Akbarzadeh）表示，伊朗已將荷莫茲海峽的定義擴大為一片「遼闊的作戰區域」，不再被視為環繞少數幾座島嶼的狹窄水道，而是範圍和軍事重要性皆顯著提升。

他說：「過去荷莫茲海峽的範圍被認定是莫茲島（Hormuz Island）和漢加姆島（Hengam Island）等島嶼周圍的有限區域，如今這樣的看法已經改變。」現在伊朗界定的荷莫茲海峽是東起賈斯克、西至西里島的一片戰略區域。

法斯社和另一家伊朗通訊社塔斯尼姆社（Tasnim）12日還報導，荷莫茲海峽的區域範圍長度已由過往估計的20至30英里（約32至48公里）左右擴大到200至300英里（約320至480公里）。

塔斯尼姆社另強調，新的海峽範圍形成一個「完整的新月形」。

另據「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，隨著荷莫茲海峽幾近封鎖，亞洲買家轉向採購美國原油，4月巴拿馬運河原油與石油產品運輸量較去年同期激增逾70%，通行時段競標價格也同步大漲。

航運追蹤機構Kpler指出，4月巴拿馬運河原油與石油產品運輸量平均達每日177萬桶，較2025年日均水準高出74%，並創下自2013年有紀錄以來新高。其中，運往日本的貨量更暴增逾5倍，達每日26萬桶。

船隻必須預訂通行時段才能通過這條運河，根據巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority），今年3月至4月間，通行時段競標平均價格飆升至約38.5萬美元，高於伊朗戰爭前的13.5萬至14萬美元。在巴拿馬設有辦公室的WaterFront海事服務公司指出，超過100萬美元成交的通行時段明顯增加。