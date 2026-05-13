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2周暴增近1300億！五角大廈認「打伊朗已花9千多億」不含重建美軍基地

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國防長赫塞斯12日出席國會聽證會。路透
美國防長赫塞斯12日出席國會聽證會。路透

紐約時報報導，美國伊朗展開軍事行動至今近11周，美國國防部主計長赫斯特12日在國會聽證會表示，伊朗戰爭的成本增至290億美元（約9223億台幣），相較防長赫塞斯2周前的說法暴增40億美元（約1272億台幣）。

赫斯特（Jay Hurst）指出，截至目前的戰爭成本已「更接近」290億美元，主因是設備維修與汰換費用的最新估算提高，加上整體作戰支出持續累積。這個數字不包括修復10幾座美軍基地的成本，赫斯特稱「我們還不清楚如何重建那些基地，目前沒有很好地估算」。

防長赫塞斯2周前曾在國會作證，預估伊朗戰爭已耗費250億美元（約7951億台幣）。

赫塞斯12日在國會針對下一年度近1.45兆美元預算要求作證時，被兩黨議員追問伊朗戰爭還需要多少額外經費、何時會提出補充預算申請，他始終沒有給出明確答案，而是反問伊朗取得核武會帶來什麼代價，強調美國總統川普願意面對這項威脅，本身也必須付出成本。

赫塞斯另稱，外界對彈藥問題的擔憂被誇大，美軍清楚掌握自身庫存，也有足夠所需資源。

紐時指出，這項說法與預算要求補充彈藥經費不完全吻合。伊朗戰爭也迫使五角大廈從亞洲與歐洲各司令部，急調炸彈、飛彈與其他裝備前往中東。

面對停火能否維持的追問，赫塞斯沒有正面保證，只說停火大致代表火力停止，而談判期間確實已經停火。但他也表示，如果談判破裂，政府可以重啟戰爭；美方已有升高行動、撤退及轉移軍事資產的計畫，只是不願透露細節。

伊朗戰爭 伊朗 赫塞斯 以色列 美國

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