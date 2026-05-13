川普：處理伊朗議題無須中國協助 美方最終都會贏

美國總統川普今天表示，他不認為自己需要中國的協助來結束與伊朗的戰爭。他說「無論用和平或者其他方式」，美國「最終都會贏」。

綜合路透社和法新社報導，川普今天下午啟程前往中國訪問，將會晤中國國家主席習近平。行前他告訴媒體說，他並不認為自己需要習近平的協助來解決美伊這場持續干擾海上交通、影響全球1/5石油供應的衝突。

他說：「我不認為我們處理伊朗需要任何協助，我們無論用和平或其他方式，最終都會贏。」

川普說，他與習近平有很多事情需要討論，但「老實說，我不會說伊朗是主要議題之一，因為我們對伊朗的情勢完全掌控」。

他說，伊朗若不達成協議，「就會被徹底摧毀」。

美國與伊朗之間的停火迄今實施1個多月，但在終結敵對狀態的協議上依然停滯。

據了解內情的消息人士指出，伊朗方面似乎進一步強化對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制力，並與伊拉克及巴基斯坦達成安排，透過相關協議持續出口區域內的石油及液化天然氣。消息人士表示，其他國家也在探索類似協議，這可能使伊朗對此水域的管控變得常態化、持久化。

川普政府今天說，美中高層官員上月達成共識，認為不應允許任何國家擅自對通過該區的航運徵收通行費。此舉意在高峰會前，就這項議題展現國際共識。

儘管中國與伊朗保持往來，且持續大量購買伊朗石油，但對上述說法並未提出異議。

川普一行人預計在中國當地時間13日晚間抵達北京，這將是川普在首個總統任期內於2017年訪問中國以來，首度再有美國總統訪中。川習兩人預計14日和15日會晤。

儘管川普淡化中國角色，但外界普遍預期，他會敦促中國說服德黑蘭當局與美方達成協議，終結衝突。

美方的要求包括終止伊朗核子計畫，以及解除對荷莫茲海峽航運的限制。

伊朗則提出自身訴求，包括賠償戰爭損失、美國解除封鎖，並結束包括黎巴嫩在內所有戰線的衝突。川普昨天回應時斥伊朗的這些主張是「垃圾」。