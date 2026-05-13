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英國擬荷莫茲海峽部署自主獵雷系統 驅逐艦航向中東

中央社／ 倫敦12日專電

英國國防大臣希利（John Healey）今天在荷莫茲海峽多國防長視訊會議宣布，英國將部署自主獵雷和先進反無人機系統，以及「颱風」戰機、防空驅逐艦等，以促成荷莫茲海峽的國際商業航運盡快恢復穩定。

英國國防部強調，由英國參與主導並負責協調的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）多國安全行動將嚴守「防禦性質」原則，並將在「情況允許」時啟動。

今天的會議有超過40個國家參與，各國分別提出可為荷莫茲海峽安全行動提供的資源。

根據英國國防部資訊，英方擬部署的軍事資源包括自主獵雷系統；由英國企業Kraken開發、用於情監偵（ISR）和打擊任務的輕型高速自主無人艇（USV）；已在中東地區歷經實戰考驗、將在荷莫茲海峽執行空中巡邏任務的「颱風」（Typhoon）戰機；以及數名英國除雷專家。

於3月下旬抵達東地中海執行防衛任務的英國海軍「龍號」（HMS Dragon）防空驅逐艦，則已在前往中東地區途中，準備待命。

「龍號」配備的「海毒蛇」（Sea Viper）先進防空武器系統，可360度同時追蹤數以百計潛在空中打擊目標、同步導引多達16枚飛彈，並在10秒內發射多達8枚飛彈，以高達4倍音速的速度逼近打擊目標。

英國海軍擬對荷莫茲海峽部署的軍事資源結合自主、無人與載人系統，符合英國近期致力落實的「混合海軍」（Hybrid Navy）戰力建構。

為在荷莫茲海峽執行安全任務，並同時發展獵雷無人系統和反無人機系統，英國國防部表示，英國將額外投入1億1500萬英鎊（約新台幣49億元）。

另一方面，英國海軍持續整備編制屬輔助艦隊（RFA）的登陸艦「萊姆灣號」（Lyme Bay）、提高它的性能，以滿足未來作為海上自主無人系統「母船」的任務需求，成為各項自主無人系統的移動式指揮管制、投射和維修養護中心。

以色列 伊朗 美國

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