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伊朗向美國劃出「最低談判門檻」 5條件不滿足就不談了
伊朗官媒「法爾斯通訊社」（Fars News Agency）12日引述知情人士報導，除非美國滿足5項建立互信的條件，否則伊朗不會與美方展開第二輪談判。
土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，伊朗提出的條件包括：結束所有戰線的戰爭，尤其是黎巴嫩戰線；解除制裁；解凍遭凍結的伊朗資產；賠償戰爭造成的損失；以及承認伊朗對荷莫茲海峽擁有主權權利。德黑蘭方面還將這些條件視為重啟談判所需的「最低保證」。
消息人士指出，伊朗還知會巴基斯坦調解方，美國在停火後仍持續在阿拉伯海與阿曼灣進行海軍封鎖，進一步加深德黑蘭對與華府談判的不信任。
法爾斯通訊社指出，伊朗認定美方提出的14點方案「完全片面」，意圖透過談判達成美國在戰爭中未能實現的目標。伊朗提出的5項條件，則僅被視為重返談判所需的最低互信基礎。德黑蘭方面認為，在這些條件獲得實際落實前，不可能啟動新談判。
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