伊朗向美國劃出「最低談判門檻」 5條件不滿足就不談了

兩名西方官員與兩名伊朗官員透露，沙烏地阿拉伯今年3月底曾對伊朗發動先前未曾公開的軍事打擊，以報復伊朗在戰爭期間對沙國境內的攻擊。這是已知沙國首次直接在伊朗領土上採取軍事行動，也顯示沙國在對抗其主要區域宿敵時，態度愈發強硬。

2026-05-13 07:51