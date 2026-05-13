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不滿被動挨打！中東又一國秘密參戰襲擊伊朗 曾空襲德黑蘭本土

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普去年5月13日訪問沙烏地阿拉伯，一架沙國軍機在空軍一號接近利雅德國際機場時伴飛護航。路透
美國總統川普去年5月13日訪問沙烏地阿拉伯，一架沙國軍機在空軍一號接近利雅德國際機場時伴飛護航。路透

路透引述4名知情的西方與伊朗官員透露，美國在中東的重要盟友沙烏地阿拉伯，在美伊戰爭期間、約3月下旬多次暗中對伊朗發動攻擊，報復德黑蘭襲擊沙國目標；華爾街日報近日才披露阿拉伯聯合大公國曾秘密襲擊伊朗目標。從阿聯與沙國陸續被爆對伊朗展開軍事行動，凸顯遭德黑蘭重創的波灣國家態度轉趨強硬、開始反擊。

這是目前已知沙國在伊朗戰爭期間首次直接攻擊伊朗本土。沙國外交高層未直接回應評論，僅重申主張降溫、自我克制的立場；伊朗外交部未回應。

2名西方官員表示，這些攻擊由沙國空軍執行，其中一名官員描述，「這是以牙還牙報復沙國遇襲」。

路透指出，沙國和阿聯的作法不同。利雅德發動攻擊後讓德黑蘭知情，之後展開密集外交接觸，配合報復威脅，最終促成降溫。西方消息人士稱，伊朗目前已減少對沙國的直接攻擊。

國際危機組織伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）表示，這顯示沙伊務實認知到，若衝突失控升級，代價將高到難以承受。他說，這樣的發展順序凸顯，雙方「並非存在信任，而是有共同利益，都希望在對抗升級成更大範圍區域衝突前，先為衝突設下界線」。

阿聯則採取更鷹派立場，試圖讓伊朗付出代價，且很少與德黑蘭進行公開外交接觸。

伊朗與沙國長期不和，兩國分別是中東什葉派與遜尼派穆斯林的主要強權，並在區域各地衝突中支持對立陣營。沙國同時與美國有深厚軍事關係，傳統上仰賴美軍保護。

美伊開戰以來，伊朗發射大量飛彈與無人機攻擊沙國，阿聯、科威特、卡達、阿曼與巴林，目標包括美軍基地、機場與石油基礎設施，並封鎖荷莫茲海峽造成全球油氣航運嚴重受阻。

以色列 伊朗 美國

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