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路透爆中東戰事內幕：沙國曾空襲伊朗！打完後私下談降溫
兩名西方官員與兩名伊朗官員透露，沙烏地阿拉伯今年3月底曾對伊朗發動先前未曾公開的軍事打擊，以報復伊朗在戰爭期間對沙國境內的攻擊。這是已知沙國首次直接在伊朗領土上採取軍事行動，也顯示沙國在對抗其主要區域宿敵時，態度愈發強硬。
路透報導，根據消息人士，沙國空軍於3月下旬執行「以牙還牙」的報復行動，但具體打擊目標不明。沙國外交部未直接證實是否發動攻擊，伊朗外交部也未置評。
這場衝突源於2月28日美國與以色列對伊朗發動空襲。伊朗隨後以飛彈與無人機攻擊海灣合作委員會（GCC）六個成員國，包括美軍基地、機場、石油基礎設施與民用設施，並封鎖荷莫茲海峽。
除沙國外，阿拉伯聯合大公國也曾對伊朗發動軍事打擊。但兩國策略不同，阿聯採取較強硬立場，公開外交接觸有限；沙國則一面反擊、一面與德黑蘭保持溝通，包括透過伊朗駐利雅德大使聯繫。
知情人士表示，沙國讓伊朗知悉此次攻擊，雙方隨後展開密集外交接觸，沙國也警告若攻擊持續將進一步報復，最終促成雙方達成非正式降溫共識。國際危機組織（International Crisis Group）伊朗計畫主任Ali Vaez表示，這種「打擊後降溫」的模式顯示雙方務實認知：若衝突失控升級，代價將難以承受。
這項非正式降溫安排於4月7日美伊達成更廣泛停火前一周生效。根據路透統計的沙國國防部聲明，3月25日至31日當週，沙國遭受超過105次無人機與飛彈攻擊，但4月1日至6日已降至略高於25次。
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