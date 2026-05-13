聽新聞
0:00 / 0:00
美軍伊戰成本飆近300億美元！川普放話重啟轟炸：不需習近平幫忙
美國國防部周二表示，美國對伊朗戰爭的成本估算已升至290億美元，較兩周前再增加40億美元。與此同時，美國總統川普警告，若德黑蘭不接受協議，美方準備重新展開轟炸行動。
五角大廈代理主計長Jay Hurst在國會聽證會上表示，新的估算納入設備維修、更換與部隊持續部署等成本。他坦言，戰爭支出正在快速攀升，目前估算「更接近290億美元」。
川普啟程前往北京前對記者表示，美國將「以和平或其他方式取勝」，暗示數周來脆弱的停火可能破裂。他預計會與中國國家主席習近平討論伊朗戰事，但補充說，毋需尋求習近平的協助就能結束這場戰爭。
川普說：「我不認為我們在伊朗問題上需要任何幫助。無論通過和平手段還是其他方式，我們終將獲勝。」
目前，海上承載全球約五分之一石油供應的荷莫茲海峽航運仍然受阻，導致燃油價格飆升。美國通膨率已躍升至三年高點，已衝擊川普施政滿意度。最新民調顯示，美國過半選民不滿其經濟處理表現。
在美國國會聽證會上，兩黨議員持續追問戰爭資金來源。國防部長赫格塞斯遭部分共和黨議員批評，未說明如何支付額外軍費。美國官員私下坦言，美軍已耗用「數年份」重要彈藥庫存，白宮正準備向國會提出追加預算案。
赫格塞斯否認彈藥庫存耗盡，稱相關說法「誇大且無助益」，並強調美軍擁有所需的充足軍備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。