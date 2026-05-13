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美軍伊戰成本飆近300億美元！川普放話重啟轟炸：不需習近平幫忙

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普12日啟程前往中國前對媒體表示，美方不需要中國協助也能結束伊朗戰事，並警告若談判失敗，不排除重啟轟炸。歐新社
美國總統川普12日啟程前往中國前對媒體表示，美方不需要中國協助也能結束伊朗戰事，並警告若談判失敗，不排除重啟轟炸。歐新社

美國國防部周二表示，美國對伊朗戰爭的成本估算已升至290億美元，較兩周前再增加40億美元。與此同時，美國總統川普警告，若德黑蘭不接受協議，美方準備重新展開轟炸行動。

五角大廈代理主計長Jay Hurst在國會聽證會上表示，新的估算納入設備維修、更換與部隊持續部署等成本。他坦言，戰爭支出正在快速攀升，目前估算「更接近290億美元」。

川普啟程前往北京前對記者表示，美國將「以和平或其他方式取勝」，暗示數周來脆弱的停火可能破裂。他預計會與中國國家主席習近平討論伊朗戰事，但補充說，毋需尋求習近平的協助就能結束這場戰爭。

川普說：「我不認為我們在伊朗問題上需要任何幫助。無論通過和平手段還是其他方式，我們終將獲勝。」

目前，海上承載全球約五分之一石油供應的荷莫茲海峽航運仍然受阻，導致燃油價格飆升。美國通膨率已躍升至三年高點，已衝擊川普施政滿意度。最新民調顯示，美國過半選民不滿其經濟處理表現。

在美國國會聽證會上，兩黨議員持續追問戰爭資金來源。國防部長赫格塞斯遭部分共和黨議員批評，未說明如何支付額外軍費。美國官員私下坦言，美軍已耗用「數年份」重要彈藥庫存，白宮正準備向國會提出追加預算案。

赫格塞斯否認彈藥庫存耗盡，稱相關說法「誇大且無助益」，並強調美軍擁有所需的充足軍備。

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