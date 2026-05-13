以色列在阿聯部署鐵穹防伊空襲 美媒爆阿國曾偷襲伊朗

美國駐以色列大使赫克比十二日說，以色列已向阿拉伯聯合大公國運送一套以製「鐵穹」防空系統，並派遣相關操作人員。

赫克比在以色列特拉維夫的活動中宣布，以方剛向阿方運送與派遣鐵穹和協助操作的人員，原因是以阿基於「亞伯拉罕協議」建立非凡關係。

以色列在美國總統川普第一任時的二○二○年，和阿聯、巴林、蘇丹及摩洛哥達成關係正常化。美方視這些中東外交進展是該協議的一環。

知情人士對路透說，以色列此舉旨在協助阿聯在自二月底開戰的美以伊戰爭中防禦伊朗攻擊。

路透報導，伊朗攻擊阿聯的頻率高於其他國家，且不限於阿聯境內的美軍資產，還包括阿聯的能源設施等民用基礎設施，即使美以伊正停火，伊朗仍持續發動攻擊。

阿聯阿布達比國家石油公司（ＡＤＮＯＣ）旗下ＡＤＮＯＣ Ｇａｓ表示，首都阿布達比哈布珊天然氣處理廠目前僅維持六成的產能運作，正朝今年底前恢復八成、明年全面恢復產能來努力。

阿聯總統穆罕默德顧問加爾加希三月直言，伊朗在這場戰爭期間對其阿拉伯鄰國的攻擊，最終將進一步強化以色列和那些已與以色列建交的阿拉伯國家關係。

華爾街日報十一日就引述知情人士報導，在自二月底爆發的美以伊戰爭期間，阿聯其實也祕密攻擊伊朗，包含四月初對波斯灣的伊朗拉凡島一座煉油廠，造成該廠產能停擺數月。對此，阿聯及白宮均不願置評。根據該報導，阿聯空軍訓練精良，擁有法製幻象及美製Ｆ-１６戰機，還有加油機及偵察無人機。

分析師艾斯芬岱利則指出，有波灣沿岸的阿拉伯國家直接攻擊伊朗，這代表的意義重大。