瞄準美軍！伊朗「布水雷專業戶」潛艇進駐荷莫茲海峽

總部位於比利時的軍事新聞網站Army Recognition十一日報導，伊朗海軍司令伊拉尼十日在演習時證實，已在荷莫茲海峽（下稱海峽）部署國造「加迪爾級」潛艇。根據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，這種潛艇專為這條狹窄的戰略水道設計，將扮演伊朗的「隱形守護者」。

有專家指出，這種小型潛艇對船舶最大的威脅未必是直接攻擊，而是用於悄悄布水雷。該通訊社報導提到，伊方部署該潛艇的決定，正值美國總統川普打算重啟「自由計畫」。

伊朗海軍視這種潛艇為「波斯灣海豚」部隊的一部分。這是伊朗內部對負責反艦與拒止任務的沿岸小型潛艇稱呼。根據英國智庫國際戰略研究所資料數據，伊朗擁有至少十六艘加迪爾級潛艇，每艘編制不到十人，可搭載兩枚魚雷或兩枚中國大陸研發的反艦巡弋飛彈。

加迪爾級專為海峽的深度「量身訂做」，海峽最深處僅約一百公尺，波灣的也差不多。二月底和美國及以色列開戰以來，伊朗尚未出動任何潛艦，前蘇聯時期引進的「基洛級」潛艦早在還沒下潛時，就於停泊的港口被美軍鎖定擊沉。加迪爾級排水量僅一一五公噸，基洛級則逾兩千公噸，而美國「洛杉磯級」核動力攻擊潛艦排水量更逾六千公噸。

伊朗宣布建造加迪爾級已是廿多年前的二○○五年，據稱是仿製北韓潛艇。英國皇家海軍戰略研究中心研究員索茲柏瑞說，加迪爾級除了作為潛艇的嚇阻效果，最大用處其實是布雷；「如果我是伊朗人，又想搞個大的，那我會將這種潛艇、快艇及無人機一起出動，對美國軍艦發動大規模蜂群作戰」，但潛艇上的伊朗官兵也將冒生命危險。