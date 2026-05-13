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川普：伊朗方案是垃圾 停火協議全靠維生系統撐著

聯合報／ 編譯盧思綸盧炯燊茅毅／綜合報導
美國總統川普公開批評伊朗終戰方案，中東風雲再起。圖為黎巴嫩南部泰爾地區12日遭以色列空襲，冒出濃煙。法新社
美國總統川普公開批評伊朗終戰方案，中東風雲再起。圖為黎巴嫩南部泰爾地區12日遭以色列空襲，冒出濃煙。法新社

美國總統川普十一日大罵伊朗十日透過巴基斯坦轉交、對美伊終戰方案的回覆「愚蠢」，並形容美伊停火像生命垂危。美國新聞網站Axios十一日引述三位美國官員報導，他當天與國安團隊開會討論對伊朗的下一步，且他傾向採取某種形式的軍事行動。

根據上述Axios報導，包含美國副總統范斯、中東特使威科夫、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩及中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫等高官與會。川普希望達成終戰協議，但伊朗回絕川普政府提出的多項要求，包括在核計畫上做出「有意義」的讓步，才使重啟對伊朗的軍事選項又回到檯面。

兩位美國官員說，為了加大對德黑蘭的施壓力道，並逼他們在核計畫上做出讓步，「他會微調一點（目前對伊朗的做法）；我想，我們都知道事情即將如何發展」。

川普正考慮的選項還有恢復大規模空襲伊朗，攻擊美軍已鎖定，但自二月底開戰以來尚未攻擊的伊朗百分之廿五剩餘目標。他十一日也提到，考慮重啟由美軍機艦及官兵「引導」荷莫茲海峽各國船舶「脫困」的「自由計畫」。赫塞斯十二日則在國會聽證會中說，若有必要，「我們對所有想定都有計畫」。

美媒：川習會牽動美決策

美國有線電視新聞網和Axios均報導，本周的北京「川習會」，是川普對伊朗下一步的考量之一；在川普飛離北京前，應不會下令對伊朗採取軍事行動。五角大廈主計長赫斯特十二日也在國會作證時估計，這場戰爭已耗費近二九○億美元（約台幣九二二三億元）。

川普十一日指稱，「在看了伊朗（轉）寄給我們的那堆垃圾後，我甚至沒看完，我會說現在是（美以伊停火）最脆弱的時刻；正靠維生系統撐著」。

川普十一日並聲稱，伊方「兩天前」才告知美方同意交出約一千磅近武器級的濃縮鈾，但最新轉交的終戰方案文本中卻又沒列。根據他同日的說法，德黑蘭原本告知川普政府將讓美方入境，並「協助」美方取得伊朗高純度的濃縮鈾，卻又「改變心意」。

伊朗國會議長卡利巴夫則意有所指地在社媒發文回嗆，伊朗武裝部隊準備好了，對手將感到「驚喜」。但他並未點名美國。伊朗國會國安委員會發言人雷札伊也在社媒寫道，若又遭攻擊，伊方選項之一可能是將濃縮鈾的純度提煉至百分之九十。

以色列 伊朗 美國 川普 中東 赫塞斯

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