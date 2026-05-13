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川習會前夕 美伊停火陷脆弱階段 談判僵局推升油價上漲
在川習會前夕，美伊停火又陷入脆弱階段。在拒絕德黑蘭最新和平提議後，美國總統川普11日稱停火協議「處於嚴重依賴生命維持設備的狀態」，伊朗的最新回應是「一堆垃圾」，他「甚至沒有看完」。
談判僵局推升油價上漲，7月布蘭特原油期貨12日一度上漲3.8%，報每桶108.2美元；6月西德州原油盤中一度大漲4%，報102美元。川普11日表達支持暫停徵收汽油稅，以緩解能源價格上漲對消費者的衝擊。
一名知情人士表示，伊朗要求華府解除海上封鎖並放鬆制裁，同時堅持對荷莫茲航運保留一定控制權。半官方的塔斯尼姆通訊社引述消息人士報導，伊朗其他要求包括，解凍資產，解除對伊朗石油銷售的制裁。伊朗甚至提出接收被凍結資金的時間框架，要求資金「在一個明確期限內」解凍，還堅持美國支付戰爭賠償。
川普11日並未說明美國是否會恢復對伊朗的軍事打擊，被問及是否會透過外交途徑解決問題時，川普表示「非常有可能」。他還再次在沒有提供證據的情況下聲稱，伊朗領導人「打算把『核塵埃』交給我們」。但自美伊衝突爆發至今，沒有任何公開跡象表明，德黑蘭方面準備在核計畫立場上讓步。
Axios報導，川普與國家安全團隊討論中東衝突下一步行動，包括可能恢復軍事行動。川普11日稍早對福斯新聞網表示，考慮恢復護航計畫，以協助船隻通過荷莫茲。這些進展代表川普在結束伊朗戰爭再次受挫，但他仍堅稱，「沒有任何壓力，我們將取得徹底勝利。」
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